ህወሃት በመከላከያ ሰራዊት ላይ የፈጸመው ጥቃት ሃገር የማፍረስ አላማው ማሳያ ነው… ድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር

ድሬዳዋ፤ ጥቅምት 25/2013 (ኢዜአ)ህወሃት የሀገርን ህልውናና የዜጎችን ደህንነት ለማስጠበቅ መስዋዕትነትን እየከፈለ ባለው የሃገር መከላከያ ሰራዊት ላይ ያደረሰው ጥቃት የሃገር አፍራሽ አላማው ማሳያ መሆኑን የድሬዳዋ ከተማ አስየተዳደር አስታወቀ።
የከተማ አስተዳደሩ አሸባሪውን የህወሃት ቡድን ለማስወገድ በሚወሰዱ እርምጃዎች ላይ አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርግም አስታውቋል።
የከተማ አስተዳደሩ ባወጣው መግለጫ እንዳመለከተው የሃገር መከላከያ ሠራዊት የሀገርን ሰላምና ሉአላዊነት ለመጠበቅ እየሰራ ባለበት ወቅት ሀገር አፍራሹ የህውሃት ቡድን በሰሜን እዝ ካምፕ ላይ የፈጸመው ጥቃት አስነዋሪ ተግባር ነው።
የሀገር መኩሪያ በሆነው የመከላከያ ሠራዊት ላይ የተፈፀመው አስነዋሪ ተግባር ከኢትዮጵያዊነት ያፈነገጠና የሀገር ሉአላዊነት ላይ የተቃጣ አሳፋሪ ተግባር መሆኑንም መግለጫው አስታውቋል፡፡
ሰራዊቱ ህገ-መንግስቱንና ህገ-መንግስታዊ ስርዓቱን ከመጠበቅ ባሻገር በአለም አደባባይ እያከናወናቸው በሚገኙ የሰላም ማስከበር ተግባራትና በሥነ-ምግባሩ የተወደሰ የሀገር ኩራት መሆኑንም ገልጿል።
“በሰላም ወዳዱና በሀገር አንድነትና ሉአላዊነት በማይደራደረው የትግራይ ህዝብ ጉያ ተሸሽጎ ሀገር የሚያተራምሰውን የህወሃት የጥፋት ቡድን ለማስወገድ መንግስት በሚወስዳቸው እርምጃዎች የድሬዳዋ አስተዳደር ህዝብ ኃላፊነቱን ይወጣል” ብሏል መግለጫው፡፡
ሀገርን ከመበተን በሚያድነውና የዜጎችን ደህንነት በሚያረጋግጠው ዘመቻ ከሠራዊቱ ጎን በመሰለፍ የከተማው ነዋሪ አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርግም የከተማ አስተዳደሩ በመግለጫው አስታውቋል።
ከዚህ ጎን ለጎን መላው የአስተዳደሩ ነዋሪ ከፀጥታ አካላት ጋር በመሆን የአካባቢውን ሰላምና ፀጥታ ለመጠበቅ በትኩረት እንዲሰራ ያሳሰበው ከተማ አስተዳደሩ፤ ከመንግስት የሚተላለፉ መመሪያዎችን ለመተግበር ዝግጁ መሆኑንም አስታውቋል።