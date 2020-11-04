በህወሓት ላይ የሚወሰደውን እርምጃ በመደገፍ የበኩላቸውን እንደሚወጡ የሐረር ከተማ ነዋሪዎች ገለጹ

ሐረር፣ ጥቅምት 25/ 2013(ኢዜአ) መንግስት በህወሓት አመራሮች ላይ እየወሰደ የሚገኘውን እርምጃ በመደገፍ የበኩላቸውን እንደሚወጡ በሐረር ከተማ ነዋሪዎች ገለጹ።
አቶ ሙስጠፋ አብዱረሃማን እንዳሉት ሀገር እያፈረሱ ስልጣን በሚፈልጉ ጸረ ሰላም አካላት ላይ እየተወሰደ የሚገኘው እርምጃ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት።
ሀገር እያፈረሱ ስልጣን ለመያዝ ማሰብ ለሀገር አለማሰብ መሆኑን ያሳያል ያሉት አስተያት ሰጪው ከመንግስትና መከላከያ ሰራዊቱ ጎን በመቆም በጥፋት ሃይሉ ላይ እየተወሰደ ያለውን እርምጃ በመደገፍ የድርሻቸውን እንደሚወጡ ገልጸዋል።
የትግራይ ህዝብም አሸባሪ የሆነውን የህወሓት ቡድንን ስርዓት ለማሲያዝ መንግስት እየወሰው ያለውን እርምጃ መደገፍ እንዳለበት አመልክተዋል።
የዜጎች ደም ሲፈስ ወደ አልተፈለገ እርምጃ ላለመግባት መንግስት በትግስት ብዙ ርቀት ሄዷል ያሉት ደግሞ ወይዘሮ እፀገነት ውቤ ናቸው።
በህወሐት ላይ መንግስት እየወሰደ ያለው እርምጃ ተገቢነት እንዳለውም አመልክተው ህብረተሰቡ የአካባቢውን ሰላም በመጠበቅና ማንኛውንም መረጃ ለመንግስት በመስጠት የራሱንና የሀገሪቱን ሰላም ማስቀጠል አለበት ብለዋል።
ወገን የሆነው የትግራይ ህዝብም ከፌደራል መንግስት ጎን በመሰለፍ አስፈላጊውን ትብብርና ድጋፍ እንዲያደርግም መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል።
ወጣት ያሬድ አበበ በበኩሉ የህውሐት አመራሮች በየቦታው ረብሻና ሁከት እየፈጠሩ የሰው ህይወት አለአግባብ እንዲቀጠፍ አድርገዋል፤ በተለይ በሰሜን ዕዝ መከላከያ ሰራዊት ላይ በፈጸሙት ጥቃት ማዘኑንና እየተወሰደ ያለው እርምጃ ተገቢና የምደግፈው ነው ብሏል።
በተለይ ወጣቱ የአካባቢውን ሰላም በመጠበቅ ከመንግስት ጎን መቆም ይገባዋል ነው ያለው።
የትግራይ ህዝብም በሀገሪቱ ላይ እኩይ ተግባር እየፈጸሙ ያሉት የህወሓት አመራሮች በመቃወም ከመንግስት ጎን ሊቆም እንደሚገባ ጠቁሟል።