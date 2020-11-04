በህወሐት ቡድን በአገር መከላከያ ሰራዊት ላይ የተፈጸመው ጥቃት አሳፈሪ ተግባር ነው – አቶ አወል አርባ

ሠመራ፣ ጥቅምት 25/2013 (ኢዜአ) በህወሐት ቡድን በአገር መከላከያ ሰራዊት ላይ የተፈጸመው ጥቃት አሳፋሪና አስነዋሪ ተግባር መሆኑን የአፋር ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መሰተዳደር አቶ አወል አርባ ገለጹ።
ርዕሰ መስተዳደሩ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ እንዳሉት፤ በመከላከያ ሰራዊት ላይ የተፈጸመውን ጥቃት በአገርና በህዝብ ላይ የተቃጣ እኩይ ተግባር ነው።
ጥቃቱን ተከትሎ መንግስት ህገ መንግስቱንና ህገመንግስታዊ ሥርዓቱን ለማስከበር እየወሰደ የሚገኘው እርምጃ በአጭር ጊዜ ውስጥ በድል እንዲጠናቀቅ ክልሉ አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርግ አሰታውቀዋል።
አቶ አወል በመግለጫቸው የሃገር መከላከያ ሰራዊት ባለፉት ሁለት አስርታት ቁርና ሐሩር ሳይበግረው የወገኑን ሰላምና ደህንነት ለማረጋገጥ በዋጋ ሊተመን የማይችል ውድ የህይወት መስዋዕትነት መክፈሉን አስታውሰዋል።
ይህን መስዋዕትን ከቡድንና ግል ጥቅም አሳንሶ የተረዳው ህወሃት የፈጸመው ጥቃት አሳፋሪና አስነዋሪ ተግባር ነው ብለዋል።
ቡድኑ ለአገር ሉዓላዊነትና ለህዝብ ደህንነት ደንታ እንደሌለው በእኩይ ተግባሩ ማሳየቱን ጠቅሰዋል።
“በተለይም አገራችን ከህዳሴው ግድቡ ጋር በተያያዘ ችግር ውስጥ ባለችበትና ሁሉም ኢትዮጵያዊያን በአንድነት በቆሙበት ወቅት በመከላከያ ላይ ጥቃት መፈጸም የአገር ክህደት ነው” ብለዋል።
ጥቃቱ በግልጽ አገርን የማፈርስ ዓላማ ያለው እኩይ ተግባር በመሆኑ የክልሉ መንግስትና ህዝብ አጥብቆ እንደሚያወግዝ ርዕሰ መሰተዳድሩ አስታውቀዋል።
የሀገሪቱን ደህንነትና ህገመንግስቱን ከጥቃት ለመጠበቅ በሚወስደው ማናቸውንም እርምጃ ክልሉ ከፌዴራል መንግስት ጎን በመቆም አስፈላጊው ድጋፍ እንደሚደረግ ጠቁመው፤ የትግራይ ህዝብ የቆየ አገር ወዳድነቱን ጠብቆ ውድ ልጆቹ ለጥቂቶች መጠቀሚያ እንዳይሆኑ ተገቢውን ጥንቃቄ እንዲያደርግ መልዕክት አስተላልፈዋል።
71713 SharesLikeCommentShare