በሸርቆሌ ግጭት 35 ተከሳሾች ላይ በተደራራቢ ወንጀል የጥፋተኝት ውሳኔ ተሰጠ

አሶሳ፣ ጥቅምት 25 / 2013( ኢዜአ) የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት የአሶሳ እና አካባቢዋ አንደኛ ተዘዋዋሪ ችሎት በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል አሶሳ ዞን ሸርቆሌ ወረዳ ግጭት በተደራራቢ ወንጀል በእነ ዋና ሳጅን ጋዚን የወንጀል መዝግብ በተከሰሱ 35 ግለሰቦች ላይ ዛሬ የጥፋተኝነት ውሳኔ ሰጠ፡፡
ጥፋተኛ በተባሉት ግለሰቦች ላይ ፍርድ ቤቱ የቅጣት ውሳኔ ለመስጠት ለታህሳስ 23 / 2013 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል፡፡
በሸርቆሌ ወረዳ ሁለት ቀበሌዎች ውስጥ ከሰኔ 20 / 2010 ዓ.ም. ጀምሮ በተከታታይ ቀናት በተፈጠረ ግጭት የስድስት ሰዎች ህይወት ማለፉን የፌደራል ጠቅላይ ዐቃቢ ህግ ዛሬ ለኢዜአ አስታውቋል።
ከግጭቱ ጋር በተያያዘ በርካታ ሰዎች ከአካባቢው መፈናቀላቸውን ያስታወሰው ዐቃቢ ህግ የንብረት ውድመት እና ዘረፋ መፈጸሙ አመልክቷል፡፡
የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት የአሶሳ እና አካባቢዋ አንደኛ ተዘዋዋሪ ችሎት ላለፉት ሁለት ዓመታት ጉዳዩን ሲመለከት መቆየቱ ተገልጿል፡፡
በተከሳሾቹ ላይ የፌደራል ጠቅላይ ዐቃቢ ህግ ግድያ፣ አካል በማጉደል እና ንብረት ማውደም ተደራራቢ የወንጀል ክሶችን መመስረቱን አስታውቋል፡፡
ፍርድ ቤቱ ዛሬ ከሰዓት በፊት በአሶሳ ከተማ በዋለው ችሎት በእነዋና ሳጅን ጋዚን የወንጀል ክስ መዝገብ በተከሰሱ 35 ግለሰቦች ላይ የጥፋተኝት ውሳኔ ሰጥቷል፡፡
የጥፋተኝነት ውሳኔ ከተሰጣቸው መካከል አመራሮች ይገኙበታል፡፡
ፍርድ ቤቱ በተከሳሾቹ ላይ የጥፋተኝት ውሳኔ የሰጠው ተከሳሾቹ በክስ መዝገቡ ላይ ዐቃቢ ህግ ያቀረበውን ማስረጃ ማስተባበል ባለመቻላቸው ነው፡፡
ፍርድ ቤቱ ከዚህ ቀደም በዋለው ችሎት ከዚሁ የወንጀል ክስ መዝገብ የተከሰሱ አምስት ግለሰቦች ላይ የአቃቢ ህግ ምስክሮች ባለመቅረባቸው ክሱ ለጊዜው እንዲቋረጥ የወሰነ ሲሆን ሌሎች አምስት ተከሳሾችን ደግሞ በነጻ እንዳሰናበተ ተጠቅሷል፡፡