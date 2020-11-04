በሃገር ላይ የተቃጣውን ትንኮሳ ለማስቆም መንግስት የማያዳግም እርምጃ ሊወስድ ይገባል- አስተያየት ሰጪዎች

ሀዋሳ፣ ጥቅምት 25 /2013 (ኢዜአ ) ህወሓት በሃገር ሉአላዊነት ላይ የቃጣውን ትንኮሳ ለማስቆም መንግስት የማያዳግም ርምጃ ሊወስድ እንደሚገባ አስተያየታቸውን ለኢዜአ የሰጡ የሀዋሳ ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ።
ከአስተያየት ሰጪዎች መካከል አቶ ብርሃኑ ጌታቸው እንዳሉት ህወሐት የሃገርን ዳር ድንበር ለማስከበር ከፍተኛ አደራ በተሸከመው የሃገር መከላከያ ሠራዊት ላይ በድፍረት የሰነዘረው ጥቃት ማንኛውንም ዜጋ የሚያስቆጣ ተግባር ነው።
ይህን ሴረኛ ቡድን ከህዝብ ጫንቃ ላይ ለማስወገድ በመንግስትና በፀጥታ መዋቅሩ እየተወሰደ ያለውን እርምጃ የፖለቲካ ፓርቲዎች፣ምሁራንና መላው ህብረተሰብ መደገፍ እንዳለበት አመልክተዋል።
ሌላኛው አስተያየት ሰጪ አቶ ዘሪሁን አባቴ፤ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሰጡትን መግለጫ መከታተላቸውን ገልጸው በዜጎች ላይ የሚፈጸሙ ጥቃቶች ጫፍ ላይ እየወጡ በመሆናቸው መንግስት ከንግግር ባለፈ የማያዳግም እርምጃ ሊወስድ እንደሚገባ ተናግረዋል።
ከሁሉ በላይ በመከላከያ ሠራዊት ላይ የተቃጣው ትንኮሳ መንግስት ላይ ወደ ማመጽ መሸጋገሩን ስለሚያሳይ በሃገር ደህንነትና ሠላም ላይ እንደተቃጣ ተደርጎ የሚቆጠር ነው ሲሉ ገልጸዋል።
በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን የሲዳማ ሃገረ ስብከት የህግ ክፍል ኃላፊ ሊቀ ሲዩማን ጌታቸው ምትኬ በበኩላቸው ከቅርብ ጊዜ ጀምሮ በኢትዮጵያ ውስጥ ብሔርንና ሐይማኖትን መሠረት ተደርጎ የሚፈጸሙ ግድያዎች፣ትንኮሳዎችና መፈናቀሎች ኢትዮጵያዊነትን የማይገልጹ ናቸው ብለዋል።
ችግሩን እየፈጠሩና እንዲባባስ የሚያደርጉ በመቀሌ የመሸጉ ጥቂት የህወሓት አመራሮች ላይ መንግስት ተገቢ እርምጃ በመውሰድ ለኢትዮጵያ አንድነት ከፍተኛ ዋጋ ሲከፍል የኖረውን የትግራይ ህዝብ ነጻ ማውጣት አለበት ብለዋል።
ህዝቡ በየአካባቢው ወደ ፈጣሪው እየለመነ ሠላሙን እንዲጠብቅና ከመንግሥት ጎን በመሆን ኃላፊነቱን እንዲወጣም አስተያየታቸውን ሰጥተዋል።