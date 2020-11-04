በህወሃት ጥቃት፣ ትንኰሳና ዝርፊያ መነሻነት የፌደራል መንግስት ህግ የማስከበር እርምጃ ለመውሰድ ተገዷል… ዶክተር አብርሃም በላይ

አዲስ አበባ፣ጥቅምት 25/2013 (ኢዜአ) “በህወሃት ጥቃት፣ ትንኰሳና ዝርፊያ መነሻነት የፌደራሉ መንግስት መጠነ ሰፊ ህግ የማስከበር እርምጃ ለመውሰድ ተገዷል” ሲሉ የትግራይ ብልፅግና ፓርቲ ከፍተኛ አመራር ዶክተር አብርሃም በላይ ገለጹ።
ዶክተር አብርሃም በአገራዊ ወቅታዊ ሁኔታ ዙሪያ ባስተላለፉት መልዕክት፤ “በአገራችን ባለፋት ሁለት አመታት ተኩል የተከሰተውን ለውጥ ተከትሎ በልዩ ልዩ የአገራችን ክፍሎች በተነሱ በርካታ ግጭቶች ውስጥ በስውርም ሆነ በግልጥ በአፍራሽ ተልእኮ ህወሃት እጁን ሲያስገባ ቆይቷል” ብለዋል።
የህወሓት ቡድን በትናንትናው ምሽት የሰላም ሀይል በሆነውና የትግራይ ህዝቦች ደጀን በመሆን ለአመታት ዋጋ እየከፈለ ባለው የአገር መከላከያ ሰራዊት የሰሜን እዝ ላይ አሳፋሪ ጥቃት፣ ትንኰሳና ዝርፊያ መፈጸሙን ገልጸዋል።
በዚህ መነሻነትም የፌደራል መንግስት መጠነ ሰፊ ህግ የማስከበር እርምጃ ለመውሰድ እንደተገደደ ተናግረዋል።
“ይህ በአይነቱ በታሪክ ፍፁም እንግዳ የሆነ የክህደት ተግባር ለአገራቸው አንድነትና ክብር ለአመታት መስዋእትነት ለከፈሉ ህዝቦች ጠላፊ ቡድኑ ያለውን ንቀት ያሳየበት ነው” ብለዋል።
ቡድኑ በዚህ የለየለት እብደቱ የአገርን ሉአላዊነት አደጋ ላይ የጣለ በመሆኑ አስፈላጊው ህጋዊ እርምጃዎች በሙሉ እየተወሰዱ እንደሆነ አመልክተዋል።
ሰላማዊው የትግራይ ልዩ ሀይልና ሚሊሺያም በፌደራል መንግስቱ እና በአማራ ክልል መንግስት የተደረገለትን የሰላም ጥሪ በሙሉ እምነት በመቀበል በአጎራባች የአማራ ክልሎች በመሻገር ወንድሙ ከሆነው የአማራ ህዝብ ጋር በሰላም እንዲቀላቀልና ከአካባቢው መስተዳድር አካላት ጋር በቅርበት በመስራት ፈጣን ሰላማዊ ሽግግር ለማስፈን የሚያስችል ድጋፍ እንዲያደርጉ መልዕክት አስተላልፈዋል።
“በዚህ ታሪክ አጥፊ የሽሽት ቡድን በአገር ላይ የተቃጣውን የክህደት ተግባር መላው የትግራይ ህዝብ ከመከላከያ ሐይላችንና ከመላው የአገራችን ህዝቦች ጋር በመቆም በፅናት እንድትመክቱና ይህንን አስከፊ የክህደት ተግባርም በጥብቅ በማውገዝ ቀናኢ ኢትዮጵያዊነታችሁን በድጋሚ በማረጋገጥ ታሪካችሁን እንድታድሱ” ሲሉ የአደራ መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል።