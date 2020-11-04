የዩኒቨርሲቲዎች የተማሪዎች ቅበላ ላልተወሰነ ጊዜ ተራዘመ

አዲስ አበባ፣ ጥቅምት 25/2013 (ኢዜአ) የዩኒቨርሲቲዎች የተማሪዎች ቅበላ ላልተወሰነ ጊዜ መራዘሙን የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር አስታወቀ።
በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት ተቋርጦ የነበረውን ትምህርት ለማስቀጠል ዩኒቨርሲቲዎች ከጥቅምት 23 ቀን 2013 አንስቶ ተማሪዎችን መቀበል ጀምረው ነበር።
የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር በአገሪቱ በተፈጠረው ወቅታዊ ሁኔታ ምክንያት የተማሪዎች ቅበላ ለተወሰነ ጊዜ መገታቱን አስታውቋል።
በዚህም መሰረት ወደ ዩኒቨርሲቲዎች የደረሱ ተማሪዎች በግቢ እንዲቆዩና ከኃላፊዎች የሚሰጠውን ማሳሰቢያ በመከተል እንዲንቀሳቀሱ አሳስቧል።
በአካባቢያቸው የሚመለከቱት የተለየ ጉዳይ ካለም እንዲያሳውቁ ጠይቋል።
በጉዞ ላይ የሚገኙ ተማሪዎች ወደ ወላጆቻቸው እንዲመለሱ ወይም ወደ ሚሄዱበት የከፍተኛ የትምህርት ተቋም እንዲደርሱ አልያም ከሁለቱ በቀረበው ቦታ እንዲቆዩ አሳስቧል።
እስካሁን ከወላጆች አካባቢ ያልተነሱ ተማሪዎችም በቀጣይ ተለዋጭ ማስታወቂያ እስከሚወጣ ድረስ ባሉበት እንዲቆዩ ነው ሚኒስቴሩ ያሳወቀው።
ሚኒስቴሩ ሁሉም የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በቂ ጥበቃ እንዲደረግላቸው ከሚመለከታቸው አካላት ጋር እየሰራ በመሆኑ ተማሪዎች ተረጋግተው እንዲቆዩ አስገንዝቧል።
በኢትዮጵያ ለሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ተጠሪ የሆኑ 45 ዩኒቨርሲቲዎች እንዳሉ መረጃዎች ያመለክ