በመኖሪያ ቤት ውስጥ የተከማቸ 12 ኩንታል ሀሺሽና የኮንትሮባንድ እቃ ተያዘ

መተማ፣ ጥቅምት 25/2013 (ኢዜአ) በመኖሪያ ቤት ውስጥ ተከማችቶ የነበረ 12 ኩንታል ሀሺሽና ሌሎች የኮንትሮባንድ እቃዎችን መያዙን በምዕራብ ጎንደር ዞን የመተማ ወረዳ ፖሊስ አስታወቀ።
የወረዳው ፖሊስ የጽህፈት ቤቱ ኅላፊ ኢንስፔክተር ወለላው ተገኘ ለኢዜአ እንደገለፁት ሀሺሹና የኮንትሮባንድ እቃዎቹ ተከማችተው የተገኙት በወረዳው ኮኪት ከተማ በተለምዶ ምስረታ ተብሎ በሚጠራ አካባቢ በሚገኝ መኖሪያ ቤት ውስጥ ነው።
ፖሊስ ከህብረተሰቡ በደረሰው መረጃ መሰረት ትላንት ባደረገው ፍተሻ ሀሺሽና እቃዎቹ ተከማችተው መገኘታቸውን ተናግረዋል ።
በመኖሪያ ቤቱ ውስጥ 12 ኩንታል ሀሺሽ ጨምሮ 4 ሺህ 432 ብልቃጥ ሽቶ፣ አራት ቦንዳ የአሳ ማጥመጃ መረብ፣ 21 ቦንዳ የህፃናትና ሴቶች አልባሳት እንዲሁም አንድ ክላሽንኮቭ ጠብመንጃ መገኘታቸውን ገልጸዋል ።
የመኖሪያ ቤቱ ባለቤት በህይወት የሌለና ቤቱ ለህገወጥ ነጋዴዎች መገልገያ የዋለ መሆኑን ጠቅሰዋል።
ሀሺሽና እቃዎቹን በመኖሪያ ቤት ውስጥ በማከማቸት የተጠረጠረ አንድ ግለሰብም በቁጥጥር ስር መዋሉን ነው የተናገሩት።
ፖሊስ ሌሎች ተጠርጣሪዎችንም በቁጥጥር ስር ለማዋል በክትትል ላይ መሆኑን ገልጸው ጉዳዩን ለህግ ለማቅረብ ምርመራ መጀመሩን ኢንስፔክተሩ አስታውቀዋል ።