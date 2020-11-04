ባለስልጣኑ በድንገተኛ ፍተሻ 37 መድኃኒት ቤቶችን አሸገ

አዲስ አበባ፣ ጥቅምት 25/ 2013 (ኢዜአ) የአዲስ አበባ የምግብ፣ የመድኃኒትና ጤና ክብካቤ አስተዳደርና ቁጥጥር ባለስልጣን ባደረገው ድንገተኛ ፍተሻ 37 መድኃኒት ቤቶችን አሸገ።
ለዘጠና መድኃኒት ቤቶች ደግሞ የፅሁፍ ማስጠንቀቂያ መስጠቱን ነው የገለጸው።
መግለጫውን የሰጡት የባለስልጣኑ ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ ደብረወርቅ ጌታቸው ፍተሻው የመድሃኒት አያያዝ፣ ሕገወጥ የመድሃኒት ዝውውርና የመድሃኒት አጠቃቀም ግንዛቤ አሰጣጥ ላይ ያተኮረ እንደነበረ ገልፀዋል።
በድንገተኛ ፍተሻው የተሰማሩት ባለሙያዎች ከክፍለ ከተማቸው ውጭ በተሰባጠረ መልኩ የተሰማሩ መሆናቸውን ገልጸው ባለሙያዎቹ ድንገተኛ ፍተሻ የሚያደርጉበትን መድኃኒት ቤት የሚያውቁት ስምሪት በሚወጡበት ጊዜ እንደሆነ አስታውቀዋል።
ድንገተኛ ፍተሻውን ተከትሎ ለ90 መድኃኒት ቤቶች የፅሁፍ ማስጠንቀቂያ የተሰጠ ሲሆን 37ቱ ለሶስት ወርና ከዚያ በላይ ለሆነ ጊዜ እንዲታሸጉ መደረጉን ገልፀዋል።
እርምጃው የተወሰደባቸውም የመጠቀሚያ ጊዜያቸው ያለፈባቸውን እንዲሁም ምንጫቸው ያልታወቁ መድሃኒቶችን ይዘው የተገኙ፤ የማይሰሩ የመድሃኒት ማስቀመጫ ፍሪጆች የነበሯቸው መድኃኒት ቤቶች ናቸው ብለዋል።
መድሃኒቶችን በደበቁና ያለ ማዘዣ ሲሸጡ በተገኙትም ላይ እርምጃ መወሰዱን ተናግረዋል።
በሌላ በኩል በድንገተኛ ፍተሻው ኀብረተሰቡን በማስገንዘብ መድሃኒት የሚሸጡ፤ መድሃኒቶችን ደረጃውን በጠበቀ መልኩ የያዙና የተሻለ አገልግሎት ሲሰጡ የነበሩ መድሃኒት ቤቶች በድንገተኛ ፍተሻው ላይ ተገኝተዋል ነው ያሉት።
ለአካባቢያቸው ኀብረተሰብ ኮሮናን ለመከላከል የሚረዱ ግብዓቶችን ሲሰጡ የነበሩ ምስጉን መድሃኒት ቤቶችም መገኘታቸውን ነው አቶ ደብረወርቅ የተናገሩት።
የፍተሻው መነሻ የኀብረተሰቡ ጥቆማ መሆኑን ገልፀው የጤና ተቋማት፣ ባለሙያዎችና መድሃኒት ቤቶችን የተመለከተ ማንኛውንም ጥቆማ በነፃ የስልክ መስመር 8864 ለባለስልጣኑ መስጠት ይቻላል ብለዋል።
ባለስልጣኑ ባለፈው ሳምንት 260 ባለሙያዎችን በያዙ 24 ቡድኖች በአዲስ አበባ በሚገኙ 350 መድሃኒት ቤቶች ላይ ነበር ድንገተኛ ፍተሻ ያደረገው።
በመዲናዋ 1 ሺህ 22 መድሃኒት ቤቶች እንደሚገኙ ከባለስልጣኑ የተገኘው መረጃ ያሳያል።