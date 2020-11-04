በኢትዮጵያ የህጻናት ሞት መቀነሱን የጤና ሚኒስትር ዶ/ር ሊያ ገለጹ

አዲስ አበባ፤ ጥቅምት 25/2013(ኢዜአ) በኢትዮጵያ የህጻናትን ሞት በመቀነስ የተሻለ አፈጻጸም መመዝገቡን የጤና ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ አስታወቁ።
አምስት ዓመት ሳይሞላቸው የሚሞቱ ህጻናት ቁጥር ከአንድ ሺህ 55 መሆናቸውም ተገልጿል።
ሚኒስትሯ ዛሬ በአዲስ አበባ 22ኛው የጤና ዘርፍ ጉባዔ ሲከፍቱ እንደተናገሩት” ባለፈው ዓመት የህጻናት ሞት በመቀነስ ረገድ የተሻለ አፈጻጸም ተመዝግቧል።”
በዚህም ከአራት ዓመታት በፊት በሕይወት ከሚወለዱ አንድ ሺህ ህፃናት መካከል 67 ህፃናት አምስት ዓመት ሳይሞላቸው ይሞቱ ከነበረበት አሁን ምጣኔውን ወደ 55 ዝቅ ማድረግ ተችሏል ብለዋል።
በሰለጠነ ባለሙያ የሚሰጥ የወሊድ አገልግሎትም ከ28 በመቶ ወደ 50 በመቶ አድጓል።
ከአምስት ዓመት በታች ያለው የህጻናት ሞት ምጣኔ ቢቀንስም፣የተጠናከረ እንቅስቃሴ ይጠይቃል ነው ያሉት።
ውጤቱ በተለይ ኮቪድ-19 በዓለም አቀፍ ደረጃ በተከሰተበት ወቅት መመዝገቡ አበረታች መሆኑንም ገልጸዋል።
በቀጣይም ኮቪድ 19ን ለማጥፋትና በጤናው ዘርፍ የተሻለ ውጤት ለማስመዝገብ ጥረቱ እንዲጠናከር ሚኒስትሯ አሳስበዋል።
ለሁለት ቀናት የሚካሄደው ጉባዔ ”የማይበገር የጤና ሥርዓት ግንባታ ለማህበረሰብ ጤና ስጋት ዝግጅትና ምላሽ ”በሚል መሪ ሃሳብ እየተካሄደ ነው።
በጉባዔው ያለፈው ዓመት ሥራዎች እንደሚገመገሙና ለቀጣይ ሥራ አቅጣጫ እንደሚቀመጥም ተገልጿል።
በጉባዔው ማጠናቀቂያ በጤናው ዘርፍ የተሻለ አፈፃፀም ላስመዘገቡ ድርጅቶችና የጤና ባለሙያዎች ዕውቅና ይሰጣል ተብሏል።