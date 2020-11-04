ህብረተሰቡ የአካባቢውን ሰላም ለማስጠበቅ በትኩረት መስራት ይገባዋል ሲሉ የደቡብ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ርስቱ ይርዳ ተናገሩ

ሀዋሳ፣ ጥቅምት 25/2013 (ኢዜአ) የደቡብ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ርስቱ ይርዳው ዛሬ በጽህፈት ቤታቸው በሰጡት መግለጫ እንደገለጹት፤ ህወሀት ባለፉት አመታት ሀገሪቱን እየመራ በነበረበት ወቅት በሀገራችን በፖለቲካው በኢኮኖሚው በማህበራዊ ጉዳዮች ዘርፈ ብዙ ችግሮች እንዲከሰቱ ምክንያት ሆኗል፡፡
ህወሀት መንግስት ከዚህ ቀደም ያቀረበውን የሰላም ጥሪ ወደ ጎን በመተው በሀገሪቱ በተለያዩ አካባቢዎች አለመረጋጋት እና ትርምስ እንዲኖር ሲሰራ እንደነበር ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ በመግለጫቸው ተናግረዋል፡፡
ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለመላው አፍሪካውያን ደጀን በሆነው የመከላከያ ሰራዊታችን ላይ ጥቃት በመሠንዘር እና ሀገሪቱን በሀይል ለመናድ እና በአቋራጭ ስልጣን ለመያዝ በማሰብ ህወሀት እያደረገ ያለውን ጥረት መንግሥት ሁኔታውን በመቆጣጠር ላይ ነው ብለዋል፡፡
ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ በመግለጫቸው የጥፋት ሀይሎች ብሄርን ከብሄር በማጋጨት በየአካባቢው እየተነሱ ያሉ ጥያቄዎችን ሽፋን በማድረግ እንዲሁም የሽብር ተግባራትን በመፈጸም ሀገሪቱ እንዳትረጋጋ አጀንዳ ቀርጸው ሊንቀሳቀሱ እንደሚችሉ ከግምት በማስገባት ህብረተሠቡ የአካባቢውን ሰላም ነቅቶ እንዲጠብቅ አሳስበዋል፡፡
ሀገሪቱን ከአደጋ እና ህዝባችንን ከጥቃት መከላከል ላይ ማተኮር ይገባናል ያሉት ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ፤ ለዚህ ደግሞ አመራሩ የጸጥታ መዋቅሩ እና መላው ህብረተሰብ የተቀናጀ ጥረት ማድረግ ይጠበቅበታልም ብለዋል፡፡
በየትኛውም የሀገሪቱ አካባቢዎች የሚፈጸሙ ጥቃቶችን የክልሉ መንግሥት እንደሚያወግዝ የገለጹት አቶ ርስቱ ሀገራችን አንድነቷ ተጠብቆ ዜጎች በሰላም ወጥተው እንዲገቡ ከምንጊዜውም በላይ በትኩረት ይሰራል ሲሉ ጠቁመዋል፡፡
የሚዲያ አካላትም ለህብረተሰቡ ትክክለኛውን መረጃ መስጠት ይጠበቅባቸዋል ያሉት አቶ ርስቱ በተለያዩ የማህበራዊ ትስስር ገፆች ላይ የሚሰሩ አክቲቪስቶች መላውን ህዝብን ለመታደግ ሀገርን እና ህዝብን ከአደጋ ለመጠበቅ ሀላፊነታቸውን እንዲወጡም ጥሪ አቅርበዋል፡፡