ቢሮው ለሆስፒታሎችና ጤና ሴክተሮች 20 አምቡላንሶችን አከፋፈለ

ሀዋሳ ጥቅምት 24/201 (ኢዜአ) የሲዳማ ጤና ቢሮ በክልሉ ለሚገኙ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታሎችና ለወረዳ ጤና ሴክተሮች ለእናቶቻና ሕፃናት አገልግሎት የሚውሉ 20 አምቡላንሶችን አከፋፈለ፡፡
የቢሮው ምክትል ኃላፊ አቶ በላይነህ በቀለ እንደገለጹት የተከፋፈሉት አምቡላንሶች ክልሉ ከፌዴራል መንግስት በተደረገለት ዕገዛ የተገኙ ናቸው ፡፡
አምቡላንሶቹ ለእናቶችና ሕፃናት እንዲሁም ለድንገተኛ አደጋዎች አገልግሎት የሚሰጡ መሆናቸውን አስታወቀዋል፡፡
ከዚህ በፊት በተለይ በወረዳ አመራሮች በኩል አምቡላንሶችን ላልተፈቀደ ዓላማ የመጠቀም ችግር በስፋት ይስተዋል እንደነበር ጠቁመው ይህን ለማስቀረት የአሰራር መመሪያና ደንብ ለሁሉም ወረዳዎች መዳረሱን ተናግረዋል ፡፡
አሰራሩን ጥሰው በሚገኙ የአስተዳደር አካላት ላይም እርምጃ እንደሚወሰድም ገልጸዋል፡፡
አምቡላንሶቹን ከተረከቡ ወረዳዎች መካከል የቡርሳ ወረዳ ጤና ጽህፈት ቤት ኃላፊ ወይዘሮ አማረች ዳንጉራ በወረዳው 21 ቀበሌዎች ቢኖሩም እስከዛሬ በአንድ አምቡላንስ ብቻ አገልግሎት ስንሰጥ ነበር ብለዋል ፡፡
ካለው ፍላጎት አንፃር ሁሉንም ቀበሌ ማዳረስ ባለመቻሉ በአምቡላንስ እጦት በርካታ እናቶችንና ህጻናትን አጥተናል ያሉት ወይዘሮ አማረች አሁን ያገኙት ተጨማሪ አንድ አምቡላንስ ችግሩን እንደሚያቃልል አስረድተዋል ፡፡
ከእጥረቱ በተጨማሪ በተወሰኑ በአመራሮች ዘንድ የሚስተዋለው አምቡላንሶችን ለሌላ ዓላማ የመጠቀም ዝንባሌ የእናቶቻና ሕፃናት ሞት እንዲጨምር ማድረጉን ገልፀው ይህንን ለመቅረፍ በቁርጠኝነት እንሰራለን ብለዋል፡፡
በዳዬ ወረዳ የሚገኘው የዳዬ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል ሥራ አስኪያጅ አቶ በረከት አመሎ በበኩላቸው በ2008 ዓ.ም አገልግሎት መስጠት የጀመረው ሆስፒታሉ ከዚህ በፊት አምቡላንስ እንዳልነበረው ተናግረዋል።
አስቸኳይ ህክምና የሚያስፈልጋቸው ህሙማን ሲገጥሙን ከሌሎች ወረዳዎች በመዋስ ነበር የምንጠቀመው ብለዋል፡፡
አሁን ላይ ሆስፒታሉ አምቡላንስ በማግኘቱ ለወረዳውም ሆነ በዙሪያው ላለ የአካባቢው ህብረተሰብ ትልቅ እፎይታ መሆኑን አስረድተዋል።
ለታለመለት አገልግሎት ብቻ ከማዋል ባለፈ ወቅታዊ ጥገና እንዲያገኝ በማድረግ በአምቡላንስ ችግር ለህልፈት የሚዳረጉ ወገኖችን ለመታደግ እንደሚሰሩ ገልጸዋል።