ወሎ ዩንቨርሲቲ ተማሪዎችን መቀበል ጀመረ

ደሴ ጥቅምት 24/2013 (ኢዜአ) ወሎ ዩኒቨርሲቲ የኮሮና ቫይረስን በመከላከል ተመራቂ ተማሪዎችን መቀበል መጀመሩን አስታወቀ፡፡
በዩኒቨርሲቲው የተማሪዎች አገልግሎት ዳይሬክተር ዶክተር አያሌው ሐሰን ለኢዜአ እንደገለጹት ተማሪዎች ከኮሮና ቫይረስ ራሳቸውን ጠብቀው ትምህርታቸውን እንዲከታተሉ አስፈላው ቅደመ ዝግጅት ተደርጓል፡፡
ከዝግጅቱ መካከል የተማሪዎች ክሊኒክ፣ ቤተመጽሐፍትና ቤተ ሙከራ ይገኙበታል።
የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ባስቀመጠው አቅጣጫ መሰረት የንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁስና ሌሎች በሽታውን መከላል የሚያስችሉ ዝግጅቶች ተደርጎ ዛሬ ተመራቂ ተማሪዎችን መቀበል ጀምረናል ብለዋል፡፡
በደሴና ኮምቦልቻ ካምፓሶች ከሁለት ሺህ 500 በላይ ተመራቂ ተማሪዎች እንደሚቀበሉ ጠቁመው፤ ከከተማ አስተዳደሮችና በጎ ፍቃደኛ ወጣቶች ጋር ተቀናጅተው ለተማሪዎች አቀባበል እየተደረገ መሆኑን ተናገረዋል።
ዶክተር አያሌው ተማሪዎች 45 ቀን ተምረው ይመረቃሉ ፤ ጥቅምት 25/2013 መደበኛ ትምህርት ይጀመራል ብለዋል፡፡
የዩኒቨርሲቲው የተማሪዎች ህብረት ምክትል ፕሬዚዳንት ተማሪ ሰዓዳም መሃመድ በበኩሉ የዩኒቨርሲቲው አውቶብሶች መናኸሪያ ድረስ ሂደው ለተማሪዎች አቀባበል እያደረጉ መሆኑን ተናግሯል።
ተቋሙ ኮሮናን ታሳቢ አድርጎ ያደረገው ቅደመ ዝግጅት መልካም መሆኑን ጠቁሞ፤ ሰላማዊ መማር ማስተማር ሂደቱ እንዲሳካ ተማሪዎችን አስተባብረን ኃላፊነታችንን ለመወጣት ተዘጋጅተናል ብሏል፡፡
የማኔጅመት ተማሪዋ ሰብለ ጋሻው በሰጠችው አስተያየተ ዩኒቨርሲቲው መናኸሪያ ድረስ ያደረገልን ያለው አቀባበል አስደስቶናል ብላለች፡፡
ተቋርጦ የነበረው ትምህርት በተሳካ ሁኔታ እንዲቀጥል ጓደኞቿን አስተባብራ የድርሻዋን እንደምትወጣ ገልጻለች፡፡
በኮሮና ምክንያት ተቋርጦ የነበረውን ትምህርት ለመጀመርም ጓጉታ እንደነበር ጠቅሳ፤ አሁን ላይ ኮሮናን በመከላከል ጥንቃቄ በተሞላበት አግባብ ተቋሙ መሰናዳቱ እንዳስደሰታት ተናግራለች።
ወሎ ዩኒቨርሲቲ በተለያዩ ዙሮች ከአራት ሺህ በላይ አዲስ ተማሪዎችን እንደሚቀበል ተመልክቷል።