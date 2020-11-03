የቡሌ ሆራ ዩኒቨርሲቲ ከ2 ሺህ 540 በላይ ተመራቂ ተማሪዎችን ተቀበለ

ዲላ ጥቅምት 24/2013 (ኢዜአ) ቡሌ ሆራ ዩኒቨርሲቲ በኮሮና ቫይረስ ክስተት የተቋረጠውን ትምህርት ለማጅመር ከ2 ሺህ 540 በላይ ተመራቂ ተማሪዎቸን መቀበሉን አሰታወቀ።
የዩኒቪርሲቲው ፕሬዝዳንት ዶክተር ጫላ ዋታ ለኢዜአ እንደገለጹት ዩኒቨርሲቲው የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስተር ባወጣው መርሃ ግብር መሰረት ትላንትና ዛሬ ተመራቂ ተማሪዎችን ተቀብሏል።
የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን በመከላከል የመማር ማስተማር ሂደቱን ለማስቀጠል በተማሪዎች መማሪና ማደሪያ ክፍሎች፣ በመመገቢያ አዳራሽና በቤተ መጽሐፍት አገልግሎት መመሪያን መሰረት ያደረገ ዝግጅት መደረጉን ተናግረዋል ።
ተማሪዎቹ በቀጣዮቹ 40 ቀናት ትምህርታቸውን በማጠናቀቅ የሚመረቁ መሆኑን አመላክተዋል ።
ተማሪዎች በግቢ ውስጥም ሆነ ከግቢ ውጭ ሲንቀሳቀሱ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል በአግባቡ በመጠቀም እራሳቸውንና የተቋሙን ማህበረሰብ ከወረርሽኙ እንዲታደጉ አሳስበዋል።
እንደ ዶክተር ጫላ ገለፃ ዩኒቨርሲቲው በቫይረሱ ዙሪያ ለመምህራንና ለአስተዳደር ሰራተኞች ቀደም ቢሎ ስልጠና የሰጠ ሲሆን በቀጣይ ሁለት ቀናት ደግሞ ለተማሪዎች መሰል ስልጠና ይሰጣል።
በዩኒቨርሲቲው የጋዜጠኝነትና ተግባቦት ትምህርት ክፍል ተማሪ ማርታ ጅኖ ከረዥም ወራት በኋላ ትምህርት መጀመሩ ለተማሪዎች በተለይም ለተመራቂዎች የተለየ ትርጉም እንዳለው ገለጻለች ።
“ትምህርቱ በአጭር ጊዜ ውስጥ የሚጠናቀቅ በመሆኑ በክፍል ውስጥ የሚሰጠውን ትምህርት በትኩረት ለመከታተልና ቀሪ ጊዜየንም በንባብ ለማሳለፍ ተዘጋጀቻለሁ” ብላለች።
የመማር ማስተማር ሂደቱ ዳግም በኮሮና ምክንያት እንዳይቋረጥ አስላጊውን ጥንቃቄ በማድረግ የበኩሏን እንደምትወጣ ተናግራለች።
የዩኒቨርሲቲው የተማሪዎች ኀብረት ጨምሮ ማህብረሰብ አባላት እንዲሁም የቡሌ ሆራ ከተማ በጎ ፍቃደኛ ወጣቶች ለተመራቂ ተማሪዎች አቀባበል በማድረግ ተሳትፈዋል ።