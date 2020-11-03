የአምቦ ከተማ ነዋሪዎች በጉሊሶ ወረዳ በንጹሃን ዜጎች ላይ የተፈጸመውን ጥቃት አወገዙ

አምቦ፣ ነቀምት ጥቅምት24/2013 (ኢዜአ) የአምቦ ከተማ ነዋሪዎች በምዕራብ ወለጋ ዞን ጉሊሶ ወረዳ በንጹሃን ዜጎች ላይ የተፈጸመውን ጥቃት አወገዙ ።
ነዋሪዎቹ ለኢዜአ እንዳሉት በጥፋት ኃይሎች ላይ መንግስት የማያዳግም እርምጃ መውሰድ አለበት ፡፡
ከከተማዋ ነዋሪዎች መካከል የመንግስት ኮሙዩኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ባልደረባ አቶ ወርቅነህ ሁንዴሳ በንጹህ ዜጎች ላይ የተፈጸመውን ኢ-ሰብአዊ ተግባር በማውገዝ ድርጊቱን ኮንነዋል፡፡
በተለይም በአሁኑ ወቅት ሃገሪቷ ለውጥ ውስጥ ባለችበት ሁኔታ ሆን ተብሎ ግጭት ለማስነሳት አቅደው በሚሰሩ አጥፊዎች ላይ መንግስት የማያዳግም እርምጃ በመውሰድ የህግ የበላነትን ማረጋገጥ ይኖርበታል ብለዋል፡፡
በአካባቢው የሚገኘውም ህብረተሰብ በንፁሀን ዜጎች ላይ የተፈጠረውን ኢ-ሰብኣዊ ድርጊት በአንድ ድምፅ ማውገዝ እንዳለበት አመልክተዋል።
ድርጊቱን የፈፀመው አካል ማንም ይሁን ማን መንግስት ተከታትሎ ለህግ በማቅረብ የህግ የበላይነትን ማረጋገጥ አለብት ያለው ደግሞ በከተማዋ የኪሶሴ ቀበሌ ነዋሪ ወጣት ስመኝ ንጉሴ ነው፡፡
በንግድ ስራ የሚተዳረረው የቶርበን ኩታዬ ቀበሌ ነዋሪ አቶ ሙስጠፋ መሃመድ በበኩላቸው ህዝቡ ጥቃት አድራሾችን በጋራ ሊከላከላቸው እንደሚገባ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል፡፡
አሁን በጋራ መከላከል ካልተቻለ ነገ ጥቃቱ ለሁሉም ሊደርስ ስለሚችል መንግስት የህግ የበላይነትን ለማስከበርና የዜጎችን ደህንነት ለማስጠበቅ የሚያደርገውን ጥረት ህዝቡ መደገፍ እንዳለበትም አመልክተዋል።
በተመሳሳይ በምዕራብ ወለጋ ዞን ጉሊሶ ወረዳ በንፁሃን ዜጎች ላይ ጥቃት ፈጻሚዎችን መንግስት በአፋጣኝ አጣርቶ ለህዝብ ይፋ እንዲያደርግ አስተያየታቸውን ለኢዜአ የሰጡ የነቀምት ከተማ ነዋሪዎች ጠይቀዋል።
ይህን ችግር ያመጣው የብሄር የፖለቲካ ንግድ በመሆኑ ነፃ አውጪ የሚባለው የፖለቲካ ቁማር መቆም እንዳለበትና ኢትዮጵያ የሁሉም ዜጋ ሀገር መሆኗን ተናግረዋል፡፡