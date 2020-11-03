መደወላቡ ዩኒቨርሲቲ የባሌን የቱሪስት መስህቦችን ለማልማት እየሰራ ነው

ሮቤ ጥቅምት 24/2013 (ኢዜአ) መደወላቡ ዩኒቨርሲቲ ባሌ ያላትን የቱሪስት መስህቦችን በማልማት ለጎብኚዎች ለማስተዋወቅ እየሰራ መሆኑን ገለጸ።
የዓለም የቱሪዝም ቀን በኦሮሚያ ክልል ደረጃ በባሌ ዞን በመዳ ወላቡ ዩኒቨርሲቲ አዘጋጅነት ተከብሯል።
በበዓሉ አከባበር ሥነ-ሥስርዓት የዩኒቨርሲቲው የምርምር፣ ማህበረሰብ አቀፍና ቴክኖሎጂ ሽግግር ምክትል ፕሬዝዳንት ዶክተር ሀሰን ሽፋ ባሌ ያላትን የቱሪስት መስህቦችን ለማልማት ሰፊ ስራ እየሰራን ነው ብለዋል።
በኮቪድ ወረርሽኝ ምክንያት የተቀዛቀዘውን ዘርፉን ለማነቃቃት እና ባሌ ያላት እምቅ ሀብት ለአለም ለማስተዋወቅ ከሚመለከታቸው አካላትጋር እየሰሩ መሆናቸውን ተናግረዋል።
በቱሪዝም ዘርፍ የማህበረሰቡን አኗኗር የሚያሻሽሉ ስራዎችም እንዲሁ።
የባሌ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አብዱልሀኪም አሊዩ በበኩላቸው ባሌ በቱሪዝም መስህብ የታደለች ከመሆኑም በላይ ህዝቡም በሰላምና በፍቅር የሚኖሩባት መሆኑን ገልጸዋል።
መጥተው ይጎብኙን፣ በልማቱም አብረውን ይሁኑ ብለዋል።
በበዓሉ አከባበር ሥነ-ሥርዓት የኦሮሚያ ክልል ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ሃላፊ አቶ ከበደ ዴሲሳ እንዳሉት ቢሮው የቱሪዝም መስህቦችን ለማስተዋወቅና ዘርፉን ለማሻገር እየሰራነው።
ዘርፉ በቱሪዝም አመራሩ ትኩረት የተሰጠው በመሆኑ ያሉበት የመሰረተ ልማት ችግሮች እንዲቃለሉ ይሰራል ብለዋል።
በዩኒቨርሲቲው ምሁራን ባሌ ስላሏት የቱሪስት መስህቦችና ያሉባትን ችግሮች እንዲሁም መፍትሄዎቹ ላይ ጥናታዊ ጽሁፍ ቀርቦ ውይይት ተደርጎበታል።
የኦሮሚያን እናስተዋውቃን ጉዞ ዛሬ ከሰዓት በመቀጠል በሳነቴ አምባ ጉብኝት ተካሄዷል።