የቱሪዝም እንቅስቃሴን ወደነበረበት ለመመለስ የጎብኚዎችን ደህንነት ማስጠበቅ ቀዳሚ ተግባር ነው— ቱሪዝም ኢትዮጵያ

አዲስ አበባ ጥቅምት 24/2013 (አዜአ) የቱሪዝም እንቅስቃሴን ቀድሞ ወደነበረበት ለመመለስ ቅድሚያ የጎብኚዎችን ደህንነት ማስጠበቅ ላይ ትኩረት በማድረግ እንደሚሰራ ቱሪዝም ኢትዮጵያ አስታወቀ፡፡
የቱሪስት መዳረሻዎች ለጎብኚዎች ክፍት መሆናቸውን ተከትሎ በላልይበላ ከተማ የቱሪስት መስህቦችን ሲጎበኙ የነበሩ ጎብኚዎች በበኩላቸው የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለመከላከል የወጣውን መመሪያ ተግባራዊ በማድረግ እየጎበኙ መሆናቸውን ተናግረዋል፡፡
ኢትዮጵያ ለጎብኚዎች ክፍት መሆኗን አስመልክቶ በላልይበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ሰሞኑን የመክፈቻ መርሃግብር ተካሂዷል።
የቱሪዝም ኢትዮጵያ ዋና ዳይሬክተር አቶ ስለሺ ግርማ በዚሁ ወቅት እንዳሉት ኮቪድ-19 ወደኢትዮጵያ ከገባ ጊዜ ጀምሮ የቱሪዝም እንቅስቃሰው በመዘጋቱ ዘርፉ ተጎድቷል።
በእዚህ ምክንያት በዘርፉ ተሰማርተው የነበሩ ድርጅቶች እና ግለሰቦች ያለ ሥራ ለረጅም ጊዜያት እንዲቀመጡ መገደዳቸውን ነው ዋና ዳይሬክተሩ ያስታወቁት።
በአሁኑ ወቅት ኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለመከላከል አስፈለጊውን ጥንቃቄ በማድረግ ዘርፉ ሥራ እንዲጀምር መደረጉን አስታውሰዋል።
የቱሪዝም እንቅስቃሴውን ቀድሞ ወደነበረበት ለመመለስና የቱሪስቶችን ቁጥር ለመጨመር የጎብኚዎችን ደህንነት ማስጠበቅ የመጀመሪያ ተግባር እንደሚሆነም አመልክተዋል።
አስጎብኚዎች ቱሪስቶች ወደ አካባቢያቸው ሲመጡ ለደህንነታቸው ቅድሚያ መስጠት እንደሚገባቸውም አቶ ስለሺ አስገንዝበዋል።
ለዚህም ቀደም ሲል በቱሪዝም እንቅስቃሴው ግንባር ቀደም ተዋናይ ለሆኑ አካላት ስለ በሽታው መከላከል ግንዛቤ የመፍጠር ሥራ መሰራቱን ጠቁመዋል፡፡
ኢዜአ ያነጋገራቸው አስጎብኚ ድርጅቶች በበኩላቸው በኮቪድ-19 ምክንያት ለረጅም ጊዜ ያለስራ ማሳለፋቸውን ገልጸዋል፡፡
በአሁኑ ጊዜ የቱሪዝም እንቅስቃሴው በመከፈቱ መደሰታቸውን ገልጸው ቱሪስቶችን በኢትዮጵያዊ ባህል ተቀብለው ለማስተናገድ ዝግጁ መሆናቸውን ተናግረዋል፡፡
መደራሻዎቹ ለቱሪስት ክፍት በመደረጋቸው ሲጎበኙ ያገኘናቸው ከቤልጅየም እና ከክሮሺያ የመጡት እስቴፈን እና ላና የተባሉ ጎብኚዎች ድንቅ የሆኑ ታሪካዊ ቦታዎችን በመጎብኘታቸው መደሰታቸውን ገልጸዋል።
ሌላው አስተያየት የሰጠው የአገር ውስጥ ጎብኚና ታዋቂው የማሲንቆ ተጫዋች ሀዲስ ዓለማየሁ ጥንቃቄ በማድረግ ታሪካዊ ሥፍራዎቹን ለመጎብኘት ወደስፍራው መምጣታቸውን ተናግረዋል፡፡
ሌሎች ጎብኚዎች ወደ አካባቢው ሲመጡ ለኮቪድ-19 የሚደረጉ ጥንቃቄዎችን ታሳቢ በማድረግ መሆን እንዳለበትም አስገንዝበዋል፡፡
የላልይበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት ከጥቅምት 22 ቀን 2013 ጀምሮ ለጎብኚዎች ክፍት አንዲሆኑ መደረጉ ይታወሳል፡፡