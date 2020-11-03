የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀ-መንበር በኢትዮጵያ በንፁሃን ዜጎች ላይ የተፈጸመውን ጥቃት አወገዙ

አዲስ አበባ፣ ጥቅምት 24/2013 ( ኢዜአ) የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀ-መንበር ሙሳ ፈቂ መህመት በኢትዮጵያ በንፁሃን ዜጎች ላይ የተፈጸመውን ጥቃት አወገዙ፡፡
ግድያውን በጽኑ ያወገዙት ሊቀ-መንበሩ በጥቃቱ ህይወታቸውን ላጡ ንጹሃን ቤተሰቦች መጽናናትን ተመኝተው የተጎዱትም ፈጥነው እንዲያገግሙ መልካም ምኞታቸውን ገልጸዋል፡፡
ጉዳዩ የሚመለከታቸው አካላት ጥቃት ፈፃሚዎቹን በፍጥነት በቁጥጥር ስር በማዋል በህግ ተጠያቂ እንዲያደርጉም ጠይቀዋል፡፡
በአገሪቱ እየታየ ያለውን ብሄር ተኮር ግጭት ለማስቆምም ባለድርሻ አካላት ከፀብ አጫሪ ንግግር እንዲቆጠቡ አሳስበዋል፡፡
የፖለቲካ ተዋናዮች ሁሉን አሳታፊ በሆነ ንግግር አገራዊ መግባባት ለመፍጠር የጀመሩትን ጥረት እንደሚያበረታቱም አስታውቀዋል፡፡
የአፍሪካ ህብረት ኢትዮጵያ ለምታካሂደው ለውጥ፤ እና ሰላምና መረጋጋትን ለማስፈን ለጀመረችው ጥረት ድጋፍ እንደሚያደርግም ሊቀ-መንበሩ ገልጸዋል።