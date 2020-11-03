አገራችንን ካንዣበበባት ክፉ አደጋ ለማዳን ሁላችንም ሚና አለን – ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ

ጥቅምት 24/2013 (ኢዜአ) “አገራችንን ካንዣበበባት ክፉ አደጋ ለማዳን ሁላችንም ሚና አለን” ሲሉ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ጥሪ አቀረቡ።
ፕሬዚዳንቷ “የሰማሁት ዜና ልቤን ሰብሮታል ብል ማጋነን አይሆንም፤ የዛሬ አመት የተናገርኩትን ከመድገም ዉጪ ሌላ ቃላት የለኝም” ሲሉ በምዕራብ ወለጋ ጉሊሶ ወረዳ በተፈጸመው ጥቃት የተሰማቸውን ጥልቅ ሃዘን ገልጸዋል።
“ዘርና ሀይማኖት ለፖለቲካ ጥቅም እንዲውሉ ሲደረግ፤ ንጹሀን ዜጎቻችን በአሰቃቂ ሁኔታ ሲገደሉ፣ ሲፈናቀሉና ሲንከራተቱ ስናይ ስሜትን ለመግለጽ ቃላት ያጥራል” ያሉት ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ፤ “ለቅሶ፣ ድንጋጤና ሥጋት የብዙዎችን በር አንኳኩቷል ሃዘናቸው ሃዘኔ/ሃዘናችን ነው” ብለዋል።
“ለሀገርና ለህዝብ ጥቅም ሲባል ልናሰምረው እና ልናከብረው የሚገባን ቀይ መስመር ተጥሷል” ብለው፤ “አገራችንን ካንዣበበባት ክፉ አደጋ ለማዳን ሁላችንም ሚና አለን” ሲሉ ለሁሉም ጥሪ አቅርበዋል።
የሚመለከታቸው ሁሉ የበኩላቸውን መወጣት እንዳለባቸው በመግለጽ፤ ቀይ መስመር መጣስ የለበትም ማለት እንደሚገባ ገልጸዋል።