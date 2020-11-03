በአፋር ክልል ያጋጠመውን የእንስሳት መኖ ችግር ለማቃለል የሚያግዝ ልማት እየተካሄደ ነው

ሠመራ፣ ጥቅምት 24/2013 (ኢዜአ) በአፋር ክልል የአንበጣ መንጋ ባደረሰው ጉዳት ያጋጠመውን የእንስሳት መኖ ችግር ለማቃለል ከ4 ሺህ 700 ሄክታር በሚበልጥ መሬት ላይ የመኖ ልማት እየተካሄደ መሆኑን የክልሉ አርብቶ አደር እርሻና ተፈጥሮ ሃብት ልማት ቢሮ ገለጸ።
የመኖ እጥረቱን ተከትሎ እየታየ ያለውን የእንስሳት በሽታን ለመከላከል ጥረት እየተደረገ መሆኑም ተመልክቷል።
የቢሮው ምክትል ሃላፊ አቶ ኢብራሂም መሀመድ እንደተናገሩት የአንበጣ መንጋ በ2012 ዓ.ም መጨረሻ በክልሉ 30 ወረዳዎች በሚገኙ 285 ቀበሌዎች ውስጥ ተከስቷል።
ክልሉ ከፌዴራል መንግስት ጋር በመሆን በአውሮፕላን በመታገዝ ለመከላከል ጥረት ቢደረግም ከ821 ሺህ ሄክታር በሚበልጥ መሬት ላይ የነበረ የእንስሳት መኖ እና እጽዋቶች ላይ ጉዳት ማድረሱን አመልክተዋል።
ይህም የእለት ተእለት ኑሮው በእንስሳት እርባታ ጋር የተመሰረተው የክልሉ አርብቶ አደር ላይ ተጽዕኖ ማሳደሩን ገልጸዋል።
ችግሩን ለማቃለል ከ2008 ዓ.ም ጀምሮ በክልሉ ተከስቶ የነበረውን ድርቅ ለመከላከል የተጀመረው የመኖ ልማት ውጤታማ በመሆኑ ይህንን እንደ መልካም ተሞክሮ በመውሰድ በሂደት ለማስፋፋት እየተሰራ መሆኑን አስረድተዋል።
የቢሮው ምክትል ሀላፊ እንዳሉት ዘንድሮ ከ4 ሺ 7 መቶ ሄክታር በላይ መሬት “አልፋልፋ እና ፓኒከም ” የተባሉ ፈጥነው የሚደርሱ የመኖ ዝርያዎች በተለያዩ ወረዳዎች በማልማት ችግሩን ለማቃለል ጥረት እየተደረገ ነው።
የመኖ ዝርያዎቹ በ15 ቀናት ውስጥ ለምርት የሚደርሱና ከፍተኛ ፕሮቲን ያላቸው በመሆኑ ለእንስሳት የጎላ ጠቀሜታ እንዳላቸው አመልክተዋል።
የመኖ ልማቱንም በበጀት ዓመቱ እስከ 23ሺ ሄክታር መሬት ለመሸፈን በአዋሽ ወንዝ ሙላት ምክንያት የጎርፍ ውሃ የተኛባቸው አካባቢዎች እንደደረቁ ወደ ስራ ለማስገባት እየተሰራ ነው ብለዋል።
በቢሮው የእንስሳት ህክምና ባለሙያ ዶክተር አያሌው ሹመት በበኩላቸው ያጋጠመውን የእንስሳት መኖ እጥረት ተከትሎ የተለያዩ የእንስሳት በሽታዎች ምልክቶች በየወረዳው መታየታቸውን ገልጸዋል።
ከበሽታዎቹም መካከል የፍየልና በግ ፈንጣጣ እንዲሁም “ፒፒር” ይገኙበታል።
ችግሩን ለማቃለል የእንስሳት ህክምናና ተያያዥ የቅድመ መከላከል ክትባት እየተሰጠ መሆኑን ዶክተር አያሌው አመልክተው እየተደረገ ያለው ጥረት በማገዝ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ድጋፍ እንደሚያስፈልግም ጠቁመዋል።