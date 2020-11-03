የተሻሻሉ የሰብል ዝርያዎች በመጠቀማችን ምርታማነትን በእጥፍ አሳድገናል- በምእራብ አርሲ አርሶ አደሮች

ጎባ ጥቅምት 24/2013 (ኢዜአ) ከሲናና ግብርና ምርምር ማዕከል የወጡ የተሻሻሉ የሰብል ዝርያዎችን በመጠቀማቸው ምርታማነታቸውን በእጥፍ ማሳደግ መቻላቸውን በምዕራብ አርሲ ዞን አርሶ አደሮች ገለጹ፡፡
በምዕራብ አርሲ ዞን አዳባና ዶዶላ ወረዳዎች በማህበር በተደራጁ አርሶ አደሮች ማሳ እየተካሄደ ያለው የስንዴና የገብስ ምርጥ ዘር ብዜት በባለድርሻ አካላት ተጎብኝቷል ።
የዶዶላ ወረዳ ነዋሪ አርሶ አደር ሃሺም ሃጂ ሁሴን ለኢዜአ እንደገለጹት ቀደም ሲል ይዘሩት ከነበረው የአካባቢ ስንዴ ዘር በሄክታር ያገኙት የነበረው ምርት ከ15 ኩንታል አይበልጥም።
የአስተራረስ ዘዴያቸውን በማሻሻል ከማዕከሉ ያገኙትን ምርጥ የስንዴ ዘር መጠቀም ከጀመሩ ወዲህ በሄክታር እስከ 65 ኩንታል ምርት እያገኙ መሆናቸውን ተናግረዋል ።
“ማዕከሉ የተሻሻሉ ዝርያዎችን በቅርበት እንዳገኝ ከማድረግ ባሻገር ምርታማነትን የሚጨምሩ የግብርና አሰራሮችን እንዳውቅ አድርጎኛል ”ያሉት ደግሞ የአደባ ወረዳ ነዋሪ አርሶ አደር አዱኛ እጃራ ናቸው ።
ከማእከሉ ያገኙትን የስንዴ ዝርያ በመጠቀማቸው ምርታማነታቸውን ከ15 ኩንታል ወደ 60 ኩንታል ማሳደግ መቻላቸውን ተናግረዋል ።
የሲናና ግብርና ምርምር ማዕከል ዋና ዳይሬክተር አቶ መሐመድ በሪሶ ማዕከሉ የአርሶ አደሩን ምርታማነትና ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነት ለማሳደግ የሚያስችሉ የሰብል፣ጥራጥሬና የእንስሳት መኖ ዝርያዎችን በምርምር በማውጣት ተደራሽ ለማድረግ እየሰራ ነው፡፡
“ማዕከሉ የግብርና ቴክኖሎጂዎችን በምርምር ከማፍለቅ በተጓዳኝ ውጤቱን ለአርሶ አደርና ለሌሎች በግብርና ኢንቨስትመንት ለተሰማሩ ባለሀብቶች እንዲደርስ ከተለያዩ መንግስታዊና መንግስታዊ ካልሆኑ ድርጅቶች ጋር በቅንጅት እየሰራ ይገኛል” ብለዋል፡፡
በ2012/2013 የመኽር ወቅት ከግብርና እድገት ፕሮግራም ጋር በመተባባር በምእራብ አርሲና ባሌ ዞን አራት ወረዳዎች አርሶ አደሮች ምርጥ ዘር ተጠቅመው በኩታ ገጠም እንዲያለሙ መደረጉን ለአብነት ጠቅሰዋል።
የኦሮሚያ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር አቶ ተሰማ ቦጋለ በበኩላቸው መንግስት የአርሶ አደሩን ምርታማነት በመጨመር ተጠቃሚ እንዲሆን እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል።
“አስራ ሰባት የግብርና ምርምር መዕከላት ተቋቁመው አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን በማፍለቅ፣ በማላማድና በማሰራጨት አርሶ አደሩን እየደገፉ ነው” ብለዋል፡፡
መንግስት ከውጭ አገር የሚገቡ የሰብል ምርቶችን በሀገር ውስጥ ለመተካት ያስቀመጠውን አቅጣጫ ለማሳካት የምርምር ማእከላት ጥረት እያደረጉ መሆናቸውን ተናግረዋል ።
አርሶ አደሩ ለሚያመተው ምርት ተገቢውን ዋጋ እንዲያገኝ ከሚመለከታቸው የክልሉ መንግስት የሴክተር መስሪያቤቶችና ባለድርሻ አካላት ጋር በገበያ ትስስር ላይ በቅንጅት እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል ።
የሲናና ምርምር ማዕከል በ1978 ዓ.ም ከተቋቋመ ወዲህ በምግብ እህል፣ በጥራጥሬና በእንስሳት መኖ ላይ ያተኮሩ 80 የምርምር ጤቶችን በማፍለቅ ለተጠቃሚው ማድረሱ ታውቋል ።