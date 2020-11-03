ፍርድ ቤቱ ጥቃት ሊፈጽሙ የነበሩ ተከሳሾች ጉዳይ ላይ የዐቃቢ ህግ ምስክሮችን እያዳመጠ ነው

አሶሳ፣ ጥቅምት 24 / 2013( ኢዜአ) የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት የአሶሳ እና አካባቢዋ አንደኛ ተዘዋዋሪ ችሎት በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል አሶሳ ዞን ህገ-ወጥ ወታደራዊ ስልጠና በመውሰድ በንጹሃን ላይ ጥቃት ለመፈጸም በሞከሩ 55 ተከሳሾች ላይ የአቃቢ ህግ ምስክሮችን እያዳመጠ ነው፡፡
የፌደራል ጠቅላይ አቃቢ ህግ ዛሬ ለኢዜአ እንዳስታወቀው 55ቱ ግለሰቦቹ ከሰኔ ወር 2010 ዓ.ም. ጀምሮ በአሶሳ ዞን አሶሳ ወረዳ ገንገን በተባለ ጠረፍ ቀበሌ ውስጥ በድብቅ ህገ-ወጥ ወታደራዊ ስልጠና ወስደዋል፡፡
ግለሰቦቹ ህገ-ወጥ ስልጠናውን ካጠናቀቁ በኋላ በዞኑ ኦዳቡልድግሉ ወረዳ ነዋሪዎች ላይ ጥቃት ለማድረስ ከጥር 25 እስከ 26 / 2011 ዓ.ም. ወደ አካባቢው ሲገቡ በጸጥታ አስከባሪ ሃይሎች በቁጥጥር ስር እንደዋሉ አመልክቷል፡፡
ራሱን የበርታ ህዝብ ነጻነት ንቅናቄ (በህነን) ብሎ በሚጠራው ቡድን አባልነት የተመለመሉ እንደሆኑም ጠቅላይ አቃቢ ህግ ገልጿል፡፡
ዐቃቢ ህግ በእነዚህ ግለሰቦች ላይ የእርስ በርስ ግጭት በማስነሳት ወንጀል ክስ እንደመሰረተባቸው ተመልክቷል፡፡
የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት የአሶሳ እና አካባቢዋ አንደኛ ተዘዋዋሪ ችሎት ባለፉት ጊዜያት የተከሳሾቹን ጉዳይ ሲመለከት ቆይቷል፡፡
ዐቃቢ ህግ በተከሳሾቹ መዝገብ በአጠቃላይ 153 ምስክሮችን እንዳቀረበ ታውቋል፡፡
ከእነዚህ ምስክሮች መካከል እስከ ጥቅምት 23 / 2013 ዓ.ም. ድረስ 28 የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት የአሶሳ እና አካባቢዋ አንደኛ ተዘዋዋሪ ችሎት ቀርበው አሰምተዋል፡፡
ፍርድ ቤቱ ቀሪ የአቃቢ ህግ ምስክሮችን እስከ ጥቅምት 26 / 2013 ዓ.ም. ማዳመጥ እንደሚቀጥል የኢዜአ ሪፖርተር ከስፍራው ዘግቧል፡፡