ማህበሩ ለችግረኛ ተማሪዎችና ወላጆች የ240 ሺህ ብር ድጋፍ አደረገ

ድሬዳዋ፣ ጥቅምት 24/2013 (ኢዜአ) የድሬዳዋ ልጆችና ወዳጆች ዓለም አቀፍ ማህበር ለችግረኛ ተማሪዎችና ወላጆች በቁሳቁስና በገንዘብ ከ240 ሺህ ብር በላይ ድጋፍ አበረከቱ።
ማህበሩ ለ100 ችግረኛ ተማሪዎችና ወላጆቻቸው ትላንት ድጋፉን አበርክቷል ።
ለተማሪዎቹ በ140 ሺህ ብር የተገዙ ደብተሮች፣ ቦርሳዎችና የደንብ ልብሶች ድጋፍ ተደርገዋል ።
ለተማሪዎቹ ቤተሰቦችም ለቀለብ የሚሆን 100 ሺህ ብር ተበርክቶላቸዋል ።
በአስረኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና በሙሉ ኤ አምጥታ አስራ ሁለተኛ ክፍል ስትደርስ በህመም ትምህርቷን ላቋረጠች ተማሪም በማህበሩ ለህክምና የሚሆን የ20 ሺህ ብር ድጋፍ ተደርጎላታል ።
በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የድሬዳዋ ንግድ ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ቢሮ ኃላፊ አቶ ከድር ጁሃር ድጋፉን ለተማሪዎችና ወላጆች ሰጥተዋል።
ማህበሩ ያከናወነው ተግባር በአርአያነት የሚጠቀስ መሆኑን ተናግረዋል ።
“ሰው ለመርዳት ሰው መሆን ብቻ በቂ ነው” ያሉት የድሬዳዋ አስተዳደር የትምህርት ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ሙሉካ መሐመድ ድጋፉ ተማሪዎች በቁሳቁስ እጦት ከትምህርታቸው እንዳይስተጓጎሉ የጎላ አስተዋጽኦ እንደሚያደርግ ተናግረዋል ።
ተማሪ ሙሉ ታከለ በበኩሏ በቅርብ ጊዜ ውስጥ ታክማ ወደ ትምህርቷ እንደምትመለስ ያላትን ተስፋ በመግለፅ ለተደረገላት ድጋፍ አመስግናለች።
“ድጋፍ ትምህርቴን በአግባቡ ለመከታተል ያግዘኛል” ያለው ደግሞ የአምስተኛ ክፍል ተማሪ አብዱረዛቅ ዩሱፍ ነው።
የማህበሩ ተወካይ አቶ አንበስ እንግዳው ማህበሩ ከዚህ ቀደምም ተመሳሳይ ድጋፍ ሲያደርግ መቆየቱን በመግለፅ ወደ ፊትም ተጠናክሮ እንደሚቀጥል አመላክተዋል ።