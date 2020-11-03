ሰላማዊ ህዝብን በመጨፍጨፍና በማስጨፍጨፍ የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት የሚንቀሳቀሱ ሰው የመሆን ስብዕና የጎደላቸው ናቸው – አቶ ኡሞድ ኡጁሉ

ጋምቤላ፤ ጥቅምት 24/2013(ኢዜአ) “ሰላማዊ ህዝብን በመጨፍጨፍና በማስጨፍጨፍ የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት የሚንቀሳቀሱ ሰው የመሆን ስብዕና የጎደላቸው ናቸው” ሲሉ የጋምቤላ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኡሞድ ኡጁሉ ተናገሩ።
ርዕሰ መስተዳድሩ በምዕራብ ወለጋ ዞን ጉሊሶ ወረዳ በሰላማዊ ዜጎች ላይ የተፈፀመውን ጥቃት በማውገዝ የተሰማቸውን ሃዘንም ገልፀዋል፡፡
ጥቃቱን ባደረሱ አካላት ላይ መንግስት የማያዳግም እርምጃ ሊወስድ እንደሚገባም ተናግረዋል፡፡
‘’በዜጎች ላይ የደረሰው አሰቃቂ ጥቃት እጅጉን የሚያሳዝንና ከሰብዓዊነት ያፈነገጠ ነው” ብለዋል፡፡
ጥቃቱ ፍፁም ሰላማዊ በሆኑ ንፁሃን ዜጎች ላይ የተቃጣ መሆኑ አጥፊ ቡድኑ የሚከተለው መንገድ ኋላ ቀርና ጭካኔ የተሞላበት መሆኑን እንደሚያመላክት ጠቅሰዋል።
“ሰላማዊ ህዝብን በመጨፍጨፍና በማስጨፍጨፍ የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት የሚንቀሳቀሱ ሰው የመሆን ስብዕና የጎደላቸው ናቸው” ብለዋል።
ቡድኖቹ የፈጸሙት አፀያፊ ድርጊት የኢትዮጵያውያንን አንድነትና ወንድማማችነት ሊቀይረው እንደማይችል ተናግረዋል፡፡
በመሆኑም የጥፋት ሃይሎችን በጋራ በመዋጋት አገሪቱ የዜጎች ደህንነት የተረጋገጠባት እንድትሆን ሁሉም በቁርጠኝነት መስራት እንደሚጠበቅበት አሳስበዋል፡፡