የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን በምዕራብ ወለጋ ዞን በተፈጸመው ጥቃት ህይወታቸው ያለፉ ሰዎች ቁጥር 32 እንደሆነ ገለጸ

ጥቅምት 23/2013(ኢዜአ) የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን በምዕራብ ወለጋ ዞን ጉሊሶ ወረዳ ጋዋ ቃንቃ ቀበሌ በተፈጸመው ጥቃት ህይወታቸው ያለፉ ሰዎች ቁጥር 32 እንደሆነ ገለጸ።
የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ጄኔራል አራርሳ መርዳሳ ዛሬ ማምሻውን ለኢቢሲ እንዳሉት፤ በጥቃቱ የተነሳ የተፈናቀሉ 200 ያህል አባወራዎችን የማረጋጋትና ስራ እየተሰራ ነው።
በተፈጸመው ጥቃት 23 ወንድና 9 ሴቶች በድምሩ 32 ሰዎች ህይወታቸው ማለፉን የገለጹት ኮሚሽነር ጄኔራሉ፤ 10 ሰዎች ጉዳት ደርሶባቸው ህክምና እየተከታተሉ እንደሚገኙ አመልክተዋል።
በጥቃቱ የመኖሪያ ቤቶችና አንድ ትምህርት ቤት እንደተቃጠለ ተናግረው፤ ከአካባቢው ህብረተሰብ ጋር በመተባበር መልሶ የማቋቋም ስራ መጀመሩን ገልጸዋል።
የጥቃት ድርጊቱን የፈጸመው አካል ኦነግ ሸኔ መሆኑን ገልጸው፤ ከጀርባ በመሆን የህዝባዊ ወያኔ ሃርነት ትግራይ (ህወሃት) እየደገፈው እንደሚገኝ ተናግረዋል።
በተለይም ቡድኑ የታጠቃቸው እንደ ስናይፐርና ብሬል ያሉ የጦር መሳሪያዎች ህወሃት ያስታጠቀው እንደሆነ ገልጸዋል።
ከኦነግ ጀርባ በመሆን ህወሃት በህብረተሰቡ ላይ ጥፋት እያደረሰ እንደሆነም አክለዋል።
ጥቃት የተፈጸመበት ቀበሌ ከወረዳ ከተማ በ75 ኪሎ ሜትር የሚርቅ መሆኑን ገልጸው፤ ህወሃት በብሔሮች መካከል ግጭት ለመፍጠር በስሌት የፈጸመው ተግባር ስለመሆኑ ተናግረዋል።
ከድርጊቱ ፈጻሚዎች መካከል የተወሰኑት መያዛቸውን ተናግረው ቀሪዎቹን ለመያዝ እየተሰራ እንደሚገኝ ገልጸው፤ ተመሳሳይ ጥቃት እንዳይፈጸም ከህብረተሰቡ ጋር እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል።