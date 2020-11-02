በጣና ሃይቅ ላይ የተጀመረው እምቦጭን የማስወገድ ዘመቻ አበረታች ውጤት እያመጣ ነው

ባህርዳር፣ ጥቅምት 23/2013 (ኢዜአ) በጣና ሃይቅ ላይ የሚካሄደው ብሄራዊ የእምቦጭ ማስወገድ ብሔራዊ የንቅናቄ ዘመቻ አበረታች ውጤት እያመጣ መሆኑን የጣና ሃይቅና ሌሎች የውሃ አካላት ጥበቃና ልማት ኤጀንሲ አስታወቀ።
የኤጀንሲው ዋና ስራ አስኪያጅ ዶክተር አያሌው ወንዴ እንዳሉት፤ በንቅናቄ ዘመቻው ከላይ እስከ ታች ያለው የአመራር ቁርጠኝነትና ቅንጅት የታየበት ነው።
ለአንድ ወር የሚቆየው ዘመቻው ከተጀመረበት ጀምሮ እስካሁን ከ80ሺህ በላይ ህዝብ መሳተፉን ገልጸዋል።
በዚህም በሶስት ቀበሌዎች አረሙን ሙሉ በሙሉ በማስወገድ የማጥራት ስራ እንደቀረ ጠቁመው፤ “በተያዘው ሳምንት መጨረሻ አረሙን ሙሉ ለሙሉ የሚያስወግዱ ቀበሌዎችን ቁጥር 15 ለማድረስ እየተሰራ ነው” ብለዋል።
እስካሁን እየታየ ያለው የስራ ውጤት በእምቦጭ ተወሯል የተባለውን 4 ሺህ 300 ሄክታር መሬት የማጽዳት ዘመቻ በቀሪ ጊዜያት እንደሚከናወን ዶክተር አያሌው አስታውቀዋል።
በእምቦጭ ማስወገድ ስራ የተሰማሩ የህብረተሰብ ክፍሎችን ጤንነት መጠበቂያ እየቀረበ እንደሆነም አመልክተዋል።
በተጨማሪም 5 ሺህ የአለቅት መከላከያ አልባሳት ለማከፋፈል ዝግጅት መደረጉን ጠቁመው፤ በሁሉም ቀበሌዎች የመጀመሪያ ህክምና እርዳታ እየተሰጠ መሆኑን ተናግረዋል።
የእምቦጭ ማስወገድ ዘመቻው ግቡን ለመምታት የሚያስችል አበረታች ውጤት እየመጣ መሆኑን አስታውቀዋል።
ተገቢውን ክትትልና ድጋፍ ለማድረግ የተሽከርካሪና ሌሎች ግብዓቶችን ለማሟላት በቅንጅት መስራት እንደሚያስፈልግም ገልጸዋል።
በጎርጎ ዙሪያ ወረዳ የለምባ አርቫእ ቀበሌ የጸጥታ ሃላፊ አቶ አምባዬ መርሻ በበኩላቸው እምቦጭ በጣና ሃይቅ ላይ በመከሰቱ የዓሳ ምርት፣ የእንስሳት መኖ እንዳሳጣቸው ተናግረዋል።
በውሃው ላይ የሚያደርጉትንም እንቅስቃሴ እንደገደበባቸው ተናግረው፤ አሁን መንግስት ለእንቦጭ ማስወገድ በሰጠው ትኩረት ውጤት ማየታቸውንም ገልጸዋል።
በሚካሄደው ዘመቻ ህብረተሰቡን በማስተባበር እምቦጭን ሙሉ በሙሉ በማጽዳት የህዝቡን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ የድርሻቸውን እየተወጡ መሆናቸውን ጠቁመዋል።