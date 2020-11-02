ንጹሃን ዜጎችን በማንነታቸው በጅምላ ማጥቃት የሽብር እንጂ የፖለቲካ ትግል አይደለም… ብልጽግና ፓርቲ

አዲስ አ በባ፤ ጥቅምት 23/2013(ኢዜአ) ንጹሃን ዜጎችን በማንነታቸው በጅምላ ማጥቃት የሽብር እንጂ የፖለቲካ ትግል ሊሆን አይችልም ሲል የብልጽግና ፓርቲ ገለጸ።
የብልጽግና ፓርቲ ዋና ጽህፈት ቤት ባወጣው መግለጫ በንጹሀን ላይ የተደረገውን የጅምላ ጭፍጨፋ አውግዟል።
መግለጫው ባለፉት ሁለት ዓመታት ተኩል በአገሪቱ እውነተኛ የዴሞክራሲ ሥርዓት ሽግግር ለማድረግ የፖለቲካ ምህዳሩን ማስፋትን ጨምሮ ተግባራዊ እርምጃዎች ሲወሰዱ ቆይተዋል ሲል ያስታውሳል፡፡
በዚህም በህዝቦች ዘንድ ተስፋና መነቃቃት መታየት መጀመሩን ነው መግለጫው ያመለከተው።
ይሁን እንጂ “ሰላማዊና የሰለጠነ የፖለቲካ ስርዓት የማይዋጥላቸውና ግድያን፣ ማፈናቀልን፣ ንብረት ማውደምንና ንጹሃን ዜጎችን ማሸማቀቅን እንደ ዋነኛ የስልጣን ምንጭ አድርገው የሚንቀሳቀሱ የኢትዮጵያን መረጋጋትና የዜጎቿን ሰላም የማይፈልጉ ሃይሎች ቅንጅት በመፍጠር የፖለቲካ ወገንተኝነት የሌላቸውን ንጹሃን ዜጎች በማንነታቸው ብቻ ኢላማ በማድረግ ጥቃት በማድረስ ላይ ይገኛሉ” ብሏል፡፡
በዚህ እኩይና ጭካኔ የተሞላበት አረመኔያዊ የጥፋት ተግባር ባለፉት አመታት በተለያዩ የአገሪቱ ክፍሎች የዜጎች ህይወት እንዲጠፋ፣ አካል እንዲጎድል፣ ንብረት እንዲወድምና ዜጎች የሰላም ስሜት እንዳይሰማቸው ሲደረግ መቆየቱን ገልጿል፡፡
በተለይም ሰሞኑን በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል በመተከል ዞን እና በደቡብ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ክልል በቤንች ሸኮ ዞን በጉራፈርዳ ወረዳ የበርካታ ንጹሃንን ህይወት የቀጠፈ ጭካኔ የተሞላበት የሽብር ተግባር መፈጸሙን አስታውሷል፡፡
በትናንትናው እለትም በምእራብ ወለጋ ዞን ጉሊሶ ወረዳ ጋዋጋንቃ በተባለው ቀበሌ በደረሰው የጅምላ ጥቃት የዜጎች ህይወት ያለፈ ሲሆን በርካቶች ላይ የአካል ጉዳት የአካል ጉዳት መድረሱም በመግለጫው ተጠቅሷል።
የብልጽግና ፓርቲ በመግለጫው ጥቃቱ “የንጹንን ደም በማፍሰስ ስልጣን መያዝን ካልሆነም አገርን መበታተንን ዋነኛ ዓላማቸው አድርገው ከሚንቀሳቀሱ ቡድኖች መካከል አንዱ የሆነው ኦነግ ሸኔ የተባለ አሸባሪ ቡድን በሀይል ወደ ስልጣን ለመመለስ ከሚፈልጉ ካልተሳካላቸው ኢትዮጵያን ለመበታተን ሌት ተቀን ከሚሰሩ ተቀናጅተውና በትጥቅ ተደግፈው ያደረሱት ነው” ብሏል።
“ይህ የሽብር ጥቃት ፍጹም ሰላማዊ በሆኑ ንጹሃን ዜጎች ላይ የተቃጣ መሆኑ አጥፊ ቡድኑ የሚከተለው መንገድ ምን ያህል ያልሰለጠነ፣ ኋላቀርና ጭካኔ የተሞላበት መሆኑን ለአለም ህዝብ ያጋለጠበት ነው” ሲልም ገልጿል።
ፓርቲው በድርጊቱ ህይወታቸውን ባጡ ዜጎች የተሰማውን ሀዘን በመግለጽ ለተጎጂ ቤተሰቦችና ወዳጅ ዘመዶች እንዲሁም ለመላው ኢትዮጵያዊያን መጽናናትን ተመኝቷል፡፡
መንግሥት እነዚህን ነብሰ ገዳዮች ከያሉበት አድኖ ህጋዊ እርምጃ ይወስዳል ሲልም ገልጿል።
“የፓርቲያችን አመራሮች፣ አባላት፣ ደጋፊዎችና መላው የአገራችን ህዝቦች የንጹሃን ዜጎችን ህይወት ያጠፉና አካል ያጎደሉ ሽብርተኛ ቡድኖችን አድነን እርምጃ በመውሰድ የህግ የበላይነትን ለማስከበርና ህብረ-ብሄራዊ ፌዴራላዊ አንድነታችንን ለማስቀጠል በምናደርገው እርምጃ ከጎናችን በመሆን አስፈላጊዉን ትብብርና ድጋፍ እንዲያደርግ” ሲልም ጥሪ አቅርቧል፡፡