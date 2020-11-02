የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በጉሊሶ ወረዳ በንፁሀን ዜጎች ላይ በደረሰው ጥቃት ማዘኑን ገለጸ

አዲስ አበባ፣ ጥቅምት 23/2013 ( ኢዜአ) የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በምዕራብ ወለጋ ዞን ጉሊሶ ወረዳ በትላንትናው ዕለት በንፁሀን ዜጎች ላይ በደረሰው አሰቃቂ ጥቃት የተሰማውን ሐዘን ገለጸ፡፡
ምክር ቤቱ ባወጣው መግለጫ በምዕራብ ወለጋ ዞን ጉሊሶ ወረዳ ዋጋ ቃንቃ ቀበሌ በትላንትናው ዕለት በንፁሀን ዜጐች ላይ በደረሰው አሰቃቂ ጥቃት ጥልቅ ሐዘን እንደተሰማው ገልጿል፡፡
ይህን መሠል ወንጀል በተደጋጋሚ እየተፈፀመ የዜጐቻችንን ህይወት እየቀጠፈም ይገኛል ብሏል ምክር ቤቱ፡፡
በመሆኑም በእነዚህ ስለሀገርና ስለሰው ልጆች ክብርና ስብዕና በሌላቸው ወንጀለኞች ላይ መንግስት የማያዳግም እርምጃ እንዲወሰድ ሲል አሳስቧል።
መላው የአገሪቱ ህዝብም መንግስት በጥፋት ኃይሎችና አሸባሪዎች ላይ ለሚወስደው እርምጃ ከመንግስት ጐን በመቆም አስፈላጊውን ድጋፍ እንዲያደርግ ሲል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤቱ ጥሪ አቅርቧል፡፡
ምክር ቤቱ የህዝቡ ደህነነትና ሰላም እንዲጠበቅ በቁርጠኝነት ይሰራል ሲልም በመግለጫው ገልጿል።