በኦሮሚያ ክልል ውስጥ የሚገኙ የቱሪስት መስህቦችን ማስተዋወቅ ይጠበቅብናል – የባህልና ቱሪዝም ቢሮ

ጎባ፣ ጥቅምት 23/2013 (ኢዜአ ) በኦሮሚያ ክልል ውስጥ የሚገኙ የቱሪስት መስህቦችን ለሀገር ውስጥና ውጭ ጎብኚዎች ማስተዋወቅ ይጠበቅብናል ሲሉ የክልሉ የባህልና ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊ አቶ ከበደ ዴሲሳ ገለጹ።
በክልሉ የሚገኙ የቱሪስት መስህቦችን ማልማት ብቻውን በቂ ባለመሆኑ በስፋት የማስተዋወቅ ተግባር መከናወን እንዳለበትም ተናግረዋል።
የኦሮሚያ ቱሪስት መዳረሻ ቦታዎችን የዘርፉ ተዋናዮችና የሚዲያ አካላት እየጎበኙ ሲሆን ዛሬ የሶፍ ኡመር ዋሻ ተጎብኝቷል፡፡
በጉብኝቱ የተሳተፉት የቢሮው ኃላፊ አቶ ከበደ የቱሪዝም ልማትን ለማረጋገጥ ጠንክሮ መስራት እንደሚጠይቅ ተናግረዋል።
ሁሉም አካል በአካባቢው ሊለማ የሚችል የቱሪስት መስህብ መኖሩን በመገንዘብ ማልማት እንደሚጠበቅበት ጠቁመው፤ “በኦሮሚያ ሰፋፊ የቱሪስት መስህብ ስፍራዎች አሉን፣ ያሉንን ሰርተን ከማልማት አልፈን ለሀገር ውስጥና ውጭ ጎብኚዎች ማስተዋወቅ አለብን” ብለዋል፡፡
የምስራቅ ባሌ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አደም ቃሲም በበኩላቸው ዞኑ በርካታ የቱሪስት መዳረሻዎች ያለውና በስንዴ ምርት የሚታወቅ መሆኑን ገልጸዋል።
“የሶፍ ኡመር አካባቢ ተወላጆችም ሀብታችን የራሳችን መሆኑን አውቀን እንግዶችን በክብር ተቀብለን ለመሸኘት ዝግጁዎች ነን” ብለዋል።
የኦሮሚያ ቱሪስት መዳረሻዎች ጉብኝት ነገም ቀጥሎ የሃረና ደንና ሳነቴ አምባ ጉብኝት እንደሚደረግ ተገልጿል።