በአምቦ ዩኒቨርሲቲ የማህበረሰብ አቀፍ አማካሪ ምክር ቤት ተቋቋመ

አምቦ፣ ጥቅምት 23/2013 (ኢዜአ) በአምቦ ዩኒቨርሲቲ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ተቋርጦ የነበረውን ሰላማዊ የመማር ማስተማር ስራን ለማስቀጠል የሚረዳ ማህበረሰብ አቀፍ አማካሪ ምክር ቤት ተቋቋመ፡፡
የምክር ቤቱ አባላት ከምዕራብ ሸዋ ዞን ፣ አምቦ ከተማ አስተዳደር አካላት፣ ሃይማኖት አባቶች፣ ሃገር ሽማግሌዎች፣ አባ ገዳዎች፣ወጣቶች እና ዩኒቨርሲቲው የተወጣጡ እንደሆኑ ተመልክቷል።
ምክር ቤቱ ትናንት ሲቋቋም የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚዳንት ዶክተር ታደሰ ቀነአ እንደገለጹት የአማካሪ ምክር ቤቱ መቋቋም ተቋሙ ከአካባቢ ማህበረሰብ ጋር በመናበብና በመቀናጀት ተልዕኮውን ለማሳካት ያግዛል።
ሰላማዊ የመማር ማስተማር ሂደት እንዲኖርና ዩኒቨርሲቲው ከማህበረሰቡ ጋር ያለውን ግንኙነት ያጠናክራል ብለዋል፡፡
የምክር ቤቱ አባል የሆኑት የአካባቢው የሀገር ሽማግሌ አቶ ተስፋዬ ዳባ በበኩላቸው የዩኒቨርሲቲው የመማር ማስተማር ሂደቱ ሰላማዊ እንዲሆን የድርሻቸውን እንደሚወጡ ገልጸዋል።
ሌላው የአማካሪ ምክር ቤቱ አባል ሆነው የተመረጡት አቶ መረራ ፋና በሰጡት አስተያየት “ሰላም የሁሉም መሰረት ነው፣ ስለዚህ ተማሪዎች ወደ ዩኒቨርሲቲው ሲመጡ ትምህርታቸውን በመከታተል ውጤታማ እንዲሆኑ ጥረት እናደርጋለን” ብለዋል።