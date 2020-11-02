በአሶሳ ግጭት በማስነሳት የተከሰሱ 32 ግለሰቦች ላይ ከሰባት እስከ 21 ዓመት የሚደርስ የእስር ቅጣት ውሳኔ ተላለፈ

አሶሳ፣ጥቅምት 23/2013 (ኢዜአ) የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት የአሶሳ እና አካባቢዋ አንደኛ ተዘዋዋሪ ችሎት ሰኔ 2010 ዓ.ም. በአሶሳ ከተማ ግጭት በማስነሳት በተከሰሱ 32 ግለሰቦች ላይ ከሰባት እስከ 21 ዓመት የሚደርስ የጽኑ እስራት ቅጣት ውሳኔ አስተላለፈ፡፡
የፌደራል ጠቅላይ ዐቃቢ ህግ እንዳመለከተው፤ ሰኔ 16፣ 17 እና 18 ቀን 2010 ዓ.ም. በአሶሳ ከተማ በተቀሰቀሰ ግጭት የ17 ሰዎች ሕይወት አልፏል፤ የንብረት ውድመትም ደርሷል፡፡
ከጉዳዩ ጋር በተያያዘ የፌደራል ጠቅላይ ዐቃቢ ህግ በ32 ሰዎች ላይ ክስ መስርቷል፡፡
የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት የአሶሳ እና አካባቢዋ አንደኛ ተዘዋዋሪ ችሎት ቀደም ሲልም በእነዚሁ ተከሳሾች ላይ የጥፋተኝት ውሳኔ ሰጥቷል፡፡
ፍርድ ቤቱ ዛሬ በአሶሳ ከተማ በዋለው ችሎት ደግሞ በነዚህ 32 ተከሳሾች ላይ ከሰባት ዓመት እስከ 21 ዓመት የሚደርስ የጽኑ እስራት የቅጣት ውሳኔ አስተላልፏል፡፡
የጥፋተኝነት ውሳኔ ከተላለፈባቸው 32 ሰዎች መካከል 15ቱ በሌሉበት ውሳኔ የተሰጠባቸው ናቸው፡፡
በተጨማሪም ፍርድ ቤቱ ተከሳሾቹ የፍርድ ሂደቱን ከጨረሱ በኋላ ከየትኛውም ህዝባዊ መብት ለሶስት ተከታታይ ዓመታት ማገዱንም በውሳኔው ተመልክቷል፡፡