ኢትዮጵያዊያን አንድነታቸውን በሚያስጠብቁባቸው ጉዳዮች ላይ አጥብቀን እንሰራለን— ምሁራን

አዲስ አበባ ጥቅምት 22/2013 (ኢዜአ) ኢትዮጵያዊያን አንድነታቸውን የሚያስጠብቁባቸው ጉዳዮች ላይ ቀጣይነት ያለው ሥራ እንደሚሰሩ የአማራ እና የኦሮሞ ምሁራን አስታወቁ።
የፖለቲካ ምሁራንና ፖለቲከኞች በአገራቸው አንድነትና የዴሞክራሲ ግንባታ ላይ የድርሻቸውን እንዲወጡ የሚጠበቅብንን ሁሉ እያደረግን ነው ያሉት ደግሞ የብልጽግና ፓርቲ የፖለቲካና ሲቪክ ጉዳዮች ዘርፍ ኃላፊ ዶክተር አለሙ ስሜ ናቸው።
በአማራና ኦሮሞ ምሁራን አዘጋጅነት በአዳማ ከተማ ሲካሄድ የነበረው የህዝባዊ ምክክር መድረክ በትላንትናው እለት ያጋራ አቋም መግለጫ በማውጣት ተጠናቋል።
ምሁራኑ የጋራ አቋም የያዙባቸውን ነጥቦች ይፋ ያደረጉ ሲሆን በተለይም አገራዊ የለውጡን ሂደት ተከትሎ የውይይት ባህል እንዲያድግና የዴሞክራሲ ስርአት ግንባታ እንዲዳብር መስራት ላይ የጋራ አቋም ይዘዋል።
በተለይም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እየታዩ ያሉት ጥላቻና የግጭት ክስተቶች ኢትዮጵያን አስጊ ሁኔታ ላይ እንደጣላት ግንዛቤ በመያዝ የሚስተዋሉ ችግሮች በህዝቦች መካከል ሳይሆን በተወሰኑ አካላት የሚመነጩ ስለመሆናቸው መረዳታቸውን ተናግረዋል።
በእዚህም በመድረኩ የተሳተፉ ባለድርሻ አካላት ህዝቡ ህብረቱን ጠብቆ የሚጓዝበትን አጠቃላይ አስተምሯዊ ተግባቦት መፍጠር እንደሚገባቸው መተማመን ላይ መደረሱም ተገልጿል።
በየደረጃው ህዝባዊ የምክክር መድረኮችን ማጠናከር ካለው ፋይዳ አንፃር በሚመለከታቸው ወገኖችና በመንግስት በኩል ተገቢ የተግባር እርምጃዎች እንዲወሰዱም ምሁራኑ ጠይቀዋል።
በመድረኩ ለእስካሁኑ እንቅስቃሴ ስኬታማነት በግንባር ቀደምትነት ላስተባበሩና ለደገፉ ሁሉ በማመስገን ጥረቱ ተጠናክሮ እንዲቀጥልም የመድረኩ ተሳታፊዎች ጠይቀዋል።
አገራዊ የዴሞክራሲ ስርአት ግንባታ እውን የሚሆነው ዜጎች ለዴሞክራሲ ስርአት ያላቸው እይታንም ሆነ አተገባበር መሰረት በማስያዝ እንደሆነም ምሁራኑ ተናግረዋል።
የዴሞክራሲ ስርአት ግንባታን ከአንድ የተወሰነ አካል ብቻ ከመጠበቅ ልምድ በመላቀቅ የዜጎች ተሳትፎ እንዲጠናከር ማድረግ አስፈላጊ መሆኑንም ነው በመግለጫው የገለጹት።
ምሁራኑ ከዚህ የጋራ ግንዛቤ በመነሳት የዜጎች ሁለንተናዊ የለውጥ ሂደት ውስጥ ትርጉም ያለው ተሳትፎ በማድረግ በተጨባጭ በሚገኙ ውጤቶች ዜጎች ተቋዳሽ እንዲሆኑ ማድረግ እንዳለባቸውም ተመላክቷል።
ምሁራኑ በህዝባዊ መድረኩ ማጠቃለያ ላይ የደረሱባቸውን ስምምነቶች በቀጣይ ተግባራዊ ለማድረግ የድርሻቸውን እንደሚወጡ ተናግረዋል።
በተለይ ኢትዮጵያዊያን አንድነታቸውን የሚያስጠብቁባቸው ጉዳዮች ላይ ቀጣይነት ያለው ሥራ አጥብቀው እንደሚሰሩ ነው በጋራ የአቋም መግለጫቸው ያስታወቁት።
የደረሱባቸው ስምምነቶች አገራዊ እንደመሆናቸው ከመንግስት ጀምሮ ሁሉም አካል ለተግባራዊነታቸው መስራት እንዳለበት በአቋም መግለጫቸው ላይ ተጠቅሰዋል።
የብልጽግና ፓርቲ የፖለቲካና ሲቪክ ጉዳዮች ዘርፍ ኃላፊ ዶክተር አለሙ ስሜ በበኩላቸው የፖለቲካ ምሁራንና ፖለቲከኞች በአገራቸው አንድነትና የዴሞክራሲ ሥርአት ግንባታ ላይ የድርሻቸውን እንዲወጡ ምቹ ሁኔታን የመፍጠር ሥራ እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
የፖለቲካ ፓርቲዎችም ከመንግስት ጠባቂ ሳይሆኑ የድርሻቸውን መወጣት እንዳለባቸው የጠቀሱት ዶክተር አለሙ፣ እንደ መንግስትም ይሁን እንደ ገዥ ፓርቲ የሚደረጉ ድጋፎች እንደሚቀጥሉ አረጋግጠዋል።