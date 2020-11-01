የዲላ ዩኒቨርሲቲ ከ20 ሚሊዮን ብር በሚበልጥ ወጪ ያስገነባቸውን ፕሮጀክቶች ወደስራ አስገባ

ዲላ ጥቅምት 21/2013 (ኢዜአ) የዲላ ዩኒቨርሲቲ ከ20 ሚሊዮን ብር በሚበልጥ ወጪ ያስገነባቸውን የተለያዩ ፕሮጀክቶች አገልግሎት አስጀመረ።
ከተመረቁት መካከል የዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ ተኮር ሬዲዮ ጣቢያ፣ የወተት ላሞች እርባታ ጣቢያ እንዲሁም ቴክኖሎጂ ጣቢያና የኮሮና ቫይረስ ምርመራ ማዕከል ይገኙበታል።
የዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት ዶክተር ችሮታው አየለ በዚህ ዕለት እንዳሉት ፕሮጀክቶቹ ዩኒቨርሲቲውን ከማህበረሰቡ ጋር በይበልጥ የሚያቀራርበው ነው።
የማህበረሰብ ተኮር ሬዲዮ ጣቢያው የአከባቢውን ባህላዊ እሴቶች በተለይም የሀገር በቀል እውቀት ቱሩፋት የሆነውን የጥምር ግብርናና የቡና ልማትን ለማስተዋወቅ አጋዥ መሆኑን አስረድተዋል።
የማህበረሰብ ተኮር ሬዲዮ ጣቢያው ኤፍ.ኤም 89.0 በጌዴኡፋና አማርኛ ቋንቋዎች የሚያሰራጭ ሲሆን የወተት ላሞች እርባታና ቴክኖሎጂ ጣቢያው በይርጋጨፌ ወረዳ በ36 የወተት ላሞች ወደ ስራ መግባቱን ጠቁመዋል።
የወተት ላሞች እርባታና የቴክኖሎጂ ጣቢያውም ዘርፈ ብዙ ጥቅሞች ያሉት ሲሆን በተለይ ለተማሪዎች የተግባር ልምምድና ለምርምር ከማዋል ባለፈ ለአከባቢው ማህበረሰብ የወተት አቅርቦት እንዲሁም የተሻሻሉ የጥጃ ዝርያዎችን ለማሰረጨት እንደሚሰራ አብራርተዋል።
የተመረቁት ፕሮጀክቶች ዩኒቨርሲቲው ከማህበረሰብ ጋር ያለውን ግኑኝነት ከማጠናከር ባለፈ የእወቀትና የቴክኖሎጂ ሽግግር እንዲኖር ያስችላል የሚሉት ደግሞ የጌዴኦ ዞን ምክትል አስተዳዳሪ አቶ ሳሙኤል ቦኮ ናቸው።
በተለይ በይርጋጨፌ ወረዳ የተቋቋመው የወተት ላሞች እርባታና ቴክኖሎጂ ጣቢያ አርሶ አደሩ ከእርሻ ስራ ባለፈ በእርባታና በንብ ማነብ እንዲሰማራ የሚደረገውን ጥረት በእጅጉ እንደሚያግዝ አስገንዝበዋል።
ፕሮጀክቶቹን መርቀው የከፈቱት የዲላ ዩኒቨርሲቲ የቦርድ ሰብሳቢ ዶክተር ምስራቅ መኮንን በበኩላቸው ፕሮጀክቶቹ ለማህበረሰቡ ትልቅ ፋይዳ ያላቸው መሆኑን ገልጸዋል።
“በተለይ አካባቢው ከፍተኛ የሆነ የህዝብ ጥግግትና የመሬት እጥረት ያለበት በመሆኑ የከብት እርባታ ጣቢያ መቋቋሙ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት የማህበረሰቡን ችግር በመለየት በትኩረት መስካቸው አካተው እንዲሰሩ የተሰጣቸውን ስምሪት ከግምት ያስገባ ነው” ብለዋል።
ዩኒቨርሲቲው በሰው ሃይልና በቁሳቁስ የተደራጀ የኮሮና ቫይረስ መመሪመሪያ ህንጻ ገንብቶ ለአገልግሎት ማብቃቱ ከመመርመር ባለፈ ግንዛቤ ለማስጨበት ለሚደረገውጥ ጥረት ተጨማሪ አቅም መሆኑንም ገልጸዋል
የዲላ ዩኒቨርሲቲ ለአካባቢው መማህበረሰብ የኮሮና ቫይረስ ምርመራ አገልግሎት እየሰጠ መሆኑን ቀደም ሲል መዘገባችን ይታወሳል።