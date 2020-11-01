የሕዳሴ ግድብን አስመልክቶ የሚመጡ ውጫዊ ጫናዎችን መቋቋም የሚቻለው ውስጣዊ አንድነትን በማጠናከር ነው – ምሁራን

አዲስ አበባ ጥቅምት 22/2020 (ኢዜአ) ከሕዳሴ ግድብ ግንባታ ጋር ተያይዘው የሚመጡ ውጫዊ ጫናዎችን መቋቋም የሚቻለው ውስጣዊ አንድነትን በማጠናከር እንደሆነ የፖለቲካ ምሁራንና ዲፕሎማቶች ተናገሩ።
በማንኛውም ድርድር የሕዳሴውን ግድብና የኢትዮጵያን ቀጣይ የውሃ ተጠቃሚነት የማረጋገጥ ጉዳይ ቀይ መስመር ሊሆን እንደሚገባም ተናግረዋል።
ሰሞኑን አዳማ ላይ ተካሂዶ በነበረው ሕዝባዊ የምክክር መድረክ የተሳተፉትና ከኢዜአ ጋር ቆይታ የነበራቸው የፖለቲካ ምሁራን የሕዳሴውን ግድብም ይሁን የውሃ ተጠቃሚነትን በተመለከተ በተለይ የግብፅ አቋም ፍትሃዊነት የጎደለው መሆኑን አንስተዋል።
ያምሆኖ ኢትዮጵያ እስካሁን የተፋሰሱን አገራት የሚጎዳ አካሄድ አለማሳየቷን ነው የገለጹት።
ዶክተር ተቀዳ ዓለሙ በቀጣይም ይህንኑ አቋም በመያዝ የሚመጣውን ጫና መቋቋም አለብን፤ ይሁንና የኢትዮጵያን የውሃ ተጠቃሚነት መብት ማስከበርም የማንደራደርበት ጉዳይ ሊሆን ይገባል ብለዋል።
ኢትዮጵያ የሕዳሴውን ግድብ በመገንባትም ይሁን የውሃ ተጠቃሚነት መብቷን ለማስከበር ስትሰራ ውጫዊ ጫናዎች እንደሚያጋጥሙ አውቀን ዝግጁ መሆን አለንብን ሲሉም ተናግረዋል።
በቅርቡ የተደመጠው የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ንግግር አስከፊ ቢሆንም ከእነሱ ጋር የሚያጣላን ሊሆን አይገባም ነው ያሉት።
ውጫዊ ጫናዎች ሊቀጥሉ እንደሚችሉ በመጠቆም ይህን ለመቋቋም ብቸኛው መንገድ ውስጣዊ አገራዊ አንድነትን ማጠናከር መሆኑን አጽንኦት ሰጥተዋል።
ግድቡ የአንድ የፖለቲካ ወገን ወይንም የአንድ ብሄር አለመሆኑን የገለጹት ዶክተር አሚን ጁንዲ “ከፖለቲካ ዕይታችን ወጥተን አገራችንን ማሻገር አለብን” ብለዋል።
አንድነታችንን ማጠናከር ካልቻልን ለውጭ ኃይሎች ጥቃት ተጋላጭና ደካማ ልንሆን እንችላለን ያሉት ደግሞ ዶክተር አንዳርጌ ታዬ ናቸው።
እንደ አገር አንድ መሆን ካልቻልን ብሔራዊ ጥቅማችንን የሚጋፉና የሚፃረሩ አጀንዳዎች ይጫኑብናል ነው ያሉት።