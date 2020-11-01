ቱሪዝምና ሰላም የማይነጣጡ መሆኑን ተገንዝበን ልንሰራ ይገባል– ባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር

ሻሻመኔ ጥቅምት 22 /13 ( ኢዜአ) ቱሪዝምና ሰላም የማይነጣጡ ጉዳዮች መሆናቸውን ተገንዝበን መስራት ይጠበቅብናል ሲሉ የባህልና ቱሪዝም ሚኒስትር ዴኤታ ወይዘሮ ቡዜና አብዱልቃድር አስታወቁ ።
የዓለም የቱሪዝም ቀን በኦሮሚያ ክልል ደረጃ በሻሸመኔ ከተማ እየተከበረ ነው ።
በበዓሉ ላይ በክብር እንግድነት የተገኙት ሚኒስትር ዴአታዋ በወቅቱ እንደገለጹት በሀገራችን በሁሉም ክልሎች በርካታ የቱሪዝም ፀጋዎች አሉ።
“ይሁንና ፀጋዎቹን አልምተን ወደ አገልግሎት ማስገባት ላይ ብዙ ስራ ይቀረናል” ብለዋል’።
በአገር አቀፍ ደረጃ የተደረገው የኢኮኖሚ ማሻሻያ ቱሪዝምን ዋነኛ የትኩረት አቅጣጫ ማድረጉን ተናግረዋል ።
በቱሪዝም የዜጎችን ህይወት ወደ ብልፅግና ለመውሰድ በሁሉም ክልሎች እየተሰራ መሆኑን አመልክተዋል ።
“የኮቪድ 19 ፕሮቶኮልን በመጠበቅ መስህቦችን ማልማትና የጎብኚዎችን ደህንነት መጠበቅ የሁሉም ሥራ ሊሆን ይገባል” ብለዋል ።
ቱሪዝምና ሰላም የማይነጣጠሉ ጉዳዮች በመሆናቸው ኦሮሚያን ጨምሮ ሁሉም ክልሎች ለሰላም ቅድሚያ በመስጠት ዘርፋን ማሳደግ እንደሚገባ አስገንዝበዋል ።
የኦሮሚያ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ሃላፊ አቶ ከበደ ደሲሳ በበኩላቸው የቱሪዝም ዘርፉን ለማሳደግ የመሰረተ ልማቶች ግንባታና መስህቦችን የማስተዋወቅ ስራ እየተከናወነ መሆኑን ተናግረዋል ።
የአሁኑ የኦሮሚያን እናስተዋውቅ ጉዞም በኮሮና ቫይረስ ክሰተት የተጉዳውን የዘርፉን ኢኮኖሚ መልሶ እንዲያገግም ማስቻል ዓላማ ያደረገ መሆኑን ጠቅሰዋል ።
“ኮሮና ቫይረስን እየተጠነቀቅን ሰላም የሰፈነባትን ኦሮሚያ በመጉበኘት ቱሪዝምን እናሳድግ” ብለዋል
የምእራብ አሪሲ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አበራ ቡኖም ምእራብ አሪሲ የ13 ወር ፀጋ ማሳያ መሆኑን ተናግረዋል ።
የብዙ ሐይቆችና ብሔራዊ ፓርኮች መገኛ የሆነው ዞኑ የሀገሪቱ የቱሪዝም የጀርባ አጥንት እንደሆነ አስታውቀዋል ።