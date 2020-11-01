የመማር ማስተማር ስራን ለመጀመር ተዘጋጅቻለሁ –ጋምቤላ ዩኒቨርሲቲ

ጋምቤላ ጥቅምት 22/13 (ኢዜአ)-የጋምቤላ ዩኒቨርሲቲ የኮሮና ቫይረሰን በመከላከል ተማሪዎችን ተቀብሎ የመማር ማስተማር ስራውን ለመጀመር መዘጋጀቱን አስታወቀ።
የዩኒቨርሲቲው አካዳሚክ ምክትል ፕሬዝዳንት ዶክትር ከተማ ጥላሁን ለኢዜአ እንደገለጹት የኮሮና ቫይረስን በመከላከል ተቋርጦ የቆየውን የመማር ማስተማር ስራ ለመጀመር ዝግጅት ተደርጓል።
በዩኒቨርሲቲው የተደረጉ የዝግጅት ስራዎች ተማሪዎችን መቀበል እንደሚያስችሉ በሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ገምጋሚ ቡድን መረጋጡን ተናግረዋል።
“የቤተ መፃፍት፣ የመመገቢያ አዳራሽ፣ የተማሪዎች መማሪያና ማደሪያ ክፍሎች ኮሮና ቫይረስ መከላከልን ታሰቢ ባደረገ መልኩ ተደራጅተዋል” ብለዋል።
የተወሰነ መዘግይት የታየባቸው የሳይኔታይዘር፣ የማስክና ሌሎች ግብዓቶች ግዥና የእጅ መታጠቢያ የውሃ መስመር ዝርጋታ ስራዎችም በቀጣይ ሳምንት ሙሉ ለሙሉ እንደሚጠናቁ አመላክተዋል።
ዩኒቨርሲቲው ተማሪዎችን በሶስት ዙር እንደሚቀበል የገለጹት ምክትል ፕሬዘዳንቱ ከጥቅምት 29 ቀን 2013 ዓም ጀምሮ በመጀመሪያ ዙር ተማሪዎችን እንደሚቀበል አስታውቀዋል።
በኮሮኖና ቫይርስ ምክንያት ተቋረጦ የነበረውን የመማር ማስተማር ስራ ለማስጀመር አስፈላጊው የመሰረታዊ አገልግሎቶችን የማሟላት ስራ መጠናቀቁን የገለጹት ደግሞ የዩኒቨርሲቲው የተማሪዎች አገልግሎትና የአስተዳደር ምክትል ፕሬዝዳንት ዶክትር አሸናፊ አሰፋ ናቸው።
በተለይም ተማሪዎች በሶስት ዙር የሚገቡ ከመሆናቸው ጋር ተያይዞ አስፈላጊ መሰረታዊ አገልግሎቶች በበቂ ሁኔታ መዘጋጀታቸውን ተናግረዋል።
በዩኒቨርሲቲው ሰራተኞች ዘንድ በአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብልና በሌሎች መመሪያዎች ዙሪያ የሚታዩ መዘናጋቶችን ለማስቀረት ከነገ ጥቅምት 23 ቀን 2013 ዓም ጀምሮ አስገዳጅ መመሪያዎችን ስራ ላይ ለመዋል ስልጠና መሰጠቱን ተናግረዋል።
“ከተቀሰው ቀን ጀምሮ ጭምብል መጠቀምን ጨምሮ ሌሎች ኮሮናን ለመከላከል የወጡ መመሪያዎችን በማይተገብር የዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ ላይ ከቀላል እስከ ስራ መሰናበት የሚያደረስ የቅጣት እርምጃ ይወሰዳል” ብለዋል።
በየዘርፉ መመሪያውን የሚያስፈጽም የድሲፕሊን ኮሚቴ መቋቋሙን የተማሪዎች አገልገሎትና አስተዳደር ምክትል ፕሬዘዳንቱ አስታውቀዋል።