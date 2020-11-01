ባህላዊ እሴቶችን ለማሳደግ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ሚና ከፍትኛ መሆኑ ተገለጸ

ዲላ ኢዜአ ጥቅምት 22/201 በሀገሪቱ የሚገኙ ባህሎችን በማሳደግ ከእሴቱ ተጠቃሚ ለመሆን ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ድርሻቸው የጎላ መሆኑ ተገለጸ።
“የገዳ ስርዓት በሰላምና በሀገር ግንባታ በአፍርካ ህዳሴ ውስጥ ያለው ሚና” በሚል ርዕስ ለሁለት ቀናት በቡሌ ሆራ ዩኒቨርሲቲ በተካሔደው ኮንፈረንስ ላይ የዲላ ዩኒቨርሲቲ መምህርና ተመራማሪ ዶክተር ሀብታሙ ደሲሳ “አፍሪካ እንደ አህጉር የምትቸገርበት ጉዳይ ቢኖር መሪነት ነው” ብለዋል።
መምህሩ የመሪነት ጽንሰ ሃሳብ በገዳ ስርዓት ውስጥ በሚል ርዕስ ባቀረቡት ጥናት ላይ አፍሪካም ሆነች ሀገራችን ኢትዮጵያ ለሰላም ግንባታ የላቀ አስተዋጽኦ ያላቸው እሴቶች ባለቤት መሆናቸውን ጠቅሰው በየስምንት ዓመቱ ሰላማዊ የስልጣን ሽግግር የሚደረግበት የገዳ ስርዓትን በምሳሌነት አቅርበዋል።
“ይሁንና ሀገር በቀል እውቀትን ማሳደግና የጎደለውን በምርምር በመሙላት መጠቀም ሲገባ ከውጭ ብቻ በመዋስ በአተገባበር በሚመጣ ችግር ለተለያዩ ጉዳቶች በተለይም ለሰላም ማጣት ተጋልጠናል” ሲሉ ጠቁመዋል።
የገዳ ሰርዓትን ጨምሮ ሌሎች በሀገራችን የሚገኙ ጠቃሚ እሴቶችን በማሳደግ ለሀገራዊ አንድነትና ለዘላቂ ሰላም ልንጠቀምባቸው እንደሚገባም አስገንዝበዋል።
ገዳ በሁሉም ዘርፍ የኦሮሞ ማህበረሰብ የሚተዳደርበት ስርዓት ከመሆን አልፎ የአለም ሃብት መሆኑን የተናገሩት ደግሞ በዩኒቨርሲቲው የምርምርና ማህበረሰብ አገልግሎት ምክትል ፕሬዝዳንት ዶክተር ጉሚ ቦሩ ናቸው።
ሰርዓቱ ለጋራ መግባባትና ለዘላቂ ሰላም የላቀ ጠቀሜታ ያለው በመሆኑ ዩኒቨርሲቲው በትምህረት ስርዓት ውስጥ እንዲካተት ከማድረግ አልፎ በአለም ደረጃ የማስተዋወቅ ሃላፊነቱን እየተወጣ መሆኑን አስረድተዋል።
የገዳ ስርዓትን ጨምሮ በሀገሪቱ የሚገኙ ጠቃሚ ባህሎችን በማሳደግ ተጠቃሚ ለመሆን በተለይ ትውልድን በመልካም ስነ ምግባር ለመቅረጽ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ድርሻቸው የላቀ መሆኑን የገለጹት ደግሞ የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ሚኒስትር ተወካይ ዶክተር እልፍነሽ ሃይሉ ናቸው።
በዚህ ረገድ የቡሌ ሆራ ዩኒቨርሲቲ የገዳ ስርዓትን ከማስተዋወቅ ባለፈ በትምህርት ስርዓት ውስጥ በማካተት ቀዳሚ መሆኑ እንደሚበረታታ ተናግረዋል።
የገዳ ስርዓት ማህበራዊ ትስስርንና አንድነትን በማጠናከር እንዲሁም በጋራ የመኖር እሴትን በማጎልበት ረገድ የሚጨበጥ ሚና ያለው መሆኑን ገልጸዋል።
ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የገዳ ስርዓትን ለማበልጸግ የተጀመሩ ስራዎች ከግብ እንዲደርሱ አስፈላጊውን ሁሉ ድጋፍ ማድረጉን አጠናክሮ እንደሚቀጥል ጠቁመዋል።
በኮንፈረንሱም የሀገር ውስጥና የውጭ ምሁራን 16 የሚደርሱ የምርምር ስራዎቻቸውን ያቀረቡ ሲሆን ሀገራዊ እውቀቶችን በማዳበር ለዘላቂ ሰላምና አንድነት መስራት እንደሚገባ ምክረ ሃሳብ አቅርበዋል።
ለሁለት ቀናት ሲካሔድ ቆይቶ ትላንት ማምሻውን በተጠናቀቀው ኮንፈረንስ ላይ የኦሮሞ፣ ኮንሶና ቡርጂ አባገዳዎችና ተጋባዥ እንግዶች ተሳታፊ ሆነውበታል።