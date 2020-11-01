የሐረማያ ዩኒቨርሲቲ በመጀመሪያው ዙር 4 ሺህ ተማሪዎችን ለመቀበል መዘጋጀቱን ገለጸ

ሀረር ጥቅምት 22/2013 (ኢዜአ) የሐረማያ ዩኒቨርሲቲ በዘንደሮው የትምህርት ዘመን አስፈላጊውን የኮሮና ቫይረስ መከላከያ ጥንቃቄ በማድረግ በመጀመሪያው ዙር 4ሺህ እጩ ተመራቂ ተማሪዎችን ለመቀበል መዘጋጀቱን አስታወቀ።
የዩኒቨርሲቲው የአካዳሚክ ጉዳዮች ምክትል ፕሬዝዳንት ፕሮፌሰር መንግስቱ ኡርጌ እንደተናገሩት በኮቪድ 19 ምክንያት ተቋርጦ የነበረውን የመማር ማስተማር ስራ ለማስጀመር ዩኒቨርሲቲው ከሐምሌ ወር 2012 ዓም ጀምሮ ዝግጅት ሲያደርግ ቆይቷል።
ለዚህም በዩኒቨርሲቲው የተለያዩ ኮሚቴዎች ተዋቅሮ የተለያዩ ስራዎች እየተከናወኑ መሆናቸውን ገልጸው የኮቪድ-19 ወረርሽኝን የመከላከል ህግጋቶችን መሰረት በማድረግ 25 ተማሪዎች ትምህርት የሚከታተሉበት የመማርያ ክፍል እንዲሁም 2 ተማሪዎች የሚያርፉበት የተማሪ ማደሪያ መዘጋጀቱን ገልጸዋል።
በተቀመጠው አቅጣጫ የትምህርት ጥራት ሳይጓደል በዋና ዋና ትምህርቶች ላይ በሚሰጡ የትምህርት ምዕራፍ ላይ የመምህራን ዝግጅት መደረጉን ገልጸው ለተማሪዎች የመርጃ መጽሃፍትና ሌሎች ጽሁፎች መዘጋጀታቸውን እንዲሁም በዩኒቨርሲቲው ድረ-ገጽ ላይ መጫናቸውን ተናግረዋል::
በዩኒቨርሲቲው ሰላማዊ የመማር ማስተማር ተጠናክሮ እንዲቀጥል ለተማሪዎች መመሪያዎች መዘጋጀታቸውንና ይህንን መመሪያ ተግባራዊ ለማድረግና ሰላማዊ የመማር ማስተማርን ለማጎልበት ወደ ተቋሙ በሚመጡበት ወቅት የአንድ ቀን ስልጠና እንደሚሰጥ ፕሮፌሰር መንግስቱ አብራርተዋል።
የዩኒቨርሲቲው የተማሪዎች ካውንስል ከዩኒቨርሲቲው አመራር ጋር በቅንጅት እየሰራ መሆኑን የጠቆሙት ምክትል ፕሬዝዳንቱ ከአካባቢው ማህበረሰብ ጋርም በሰላማዊ የመማር ማስተማር ስራ በመወያየትና የአማካሪ ካውንስል በማቋቋም ወደ ስራ መገባቱን አስረድተዋል።
የዩኒቨርሲቲው ከፍተኛ ጤና ጣቢያ ዳይሬክተር እና በኮሮና መከላከል ግብረ-ሃይል ጸሃፊ አቶ መሐመድ አረብ በበኩላቸው እንደገለጹት ዩኒቨርሲቲው ከሶማሌ ላንድና ጅቡቲ ለመጡና ለአካባቢው ማህበረሰብ ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተያያዘ የማቆያና የህክምና መስጪያ ሆኖ አገልግሏል።
በዚህም በሽታውን በመከላላከል የመማር ማስተማሩን ስራ ለማስጀመር ህንጻዎቹን የኬሚካል ርጭት የማድረግና የመማሪያ፣ማደርያ እና ሌሎች የተማሪዎች መገልገያ ህንጻዎች ጥገና መደረጉን ጠቅሰዋል።
ተማሪዎች ሲገቡ የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል የሚጠቀሙባቸው ግብአቶች የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭምብሎችና ሌሎች ቁሳቁሶች መዘጋጀታቸውንም ተናግረዋል።
ለተማሪዎች መደበኛ ህክምና ባገባቡ መስጠት እንዲያስችል የጤና ባለሞያና መድሃኒት ከማሟላት በተጨማሪ ከኮሮና ጋር በተያያዘ 420 የማቆያና ህክምና መስጪያ ክፍሎች መዘጋጀታቸውን ተናግረዋል::
ለዚህም በዩኒቨርሲቲው ቤተ ሙከራ፣ቤተ መጽሃፍት፣ጥበቃ፣ጽዳትና ጤና ባለሞያዎችን ጨምሮ ለሌሎች ሰራተኞች አስፈለዓጊው ስልጠና መሰጠቱንና ዝግጁ መደረጉን ተናግረዋል::
በትምህርት ዘመኑ በመጀመርያው ዙር ጥቅምት 27 ቀን 2013 ዓ ም የ2012 ትምህርት ዘመን 4ሺ እጩ ምሩቃን ወደ ተቋሙ ገብተው ህዳር 2 ቀን 2013 ዓ ም የአንደኛ ወሰነ ትምህርት ፈተና እንደሚወስዱ እና ህዳር 14 ቀን 2013 ደግሞ የሁለተኛው ወሰነ ትምህርት እንደሚጀመር ተገልጿል::