የንግዱ ማህበረሰብ ግብርና ታክስ በወቅቱ በመክፈል የህግ ተገዥነቱን ለማረጋገጥ እየተሰራ ነው

ባህርዳር፣ ጥቅምት 21/2013 (ኢዜአ) የንግዱ ማህበረሰብ ገቢውንና ወጪውን በወቅቱ በማሳወቅ የሚጠበቅበትን ግብርና ታክስ በመክፈል የህግ ተገዥነቱን ለማረጋገጥ በትኩረት እየተሰራ መሆኑን የገቢዎች ሚኒስቴር ገለጸ።
በሚኒስቴሩ የባህርዳር ቅርንጫፍ ለሁለተኛ ዙር ግብር ከፋዮች የዕውቅና አሰጣጥ መድረክ ዛሬ አካሂዷል።
በገቢዎች ሚኒስቴር የህግ ተገዥነት ሚኒስትር ዴኤታ አቶ ዘመዴ ተፈራ በመድረኩ እንዳሉት የሀገር ዕድገትና ብልጽግና የሚረጋገጠው ኢኮኖሚው የሚያመነጨውን ገቢ አሟጦ መሰብሰብ ሲቻል ነው።
በሃገር ደረጃ በሥራ ዘመኑ ከተለያዩ የገቢ ምንጮች 290 ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ ታቅዶ በመጀመሪያ ሩብ የበጀት ዓመት ከ63 ቢሊዮን ብር በላይ መሰብሰብ መቻሉን ጠቅሰዋል።
የንግዱ ማህበረሰብ ገቢውንና ወጪውን በትክክልና በወቅቱ በማሳወቅ የሚጠበቅበትን ግብርና ታክስ በመክፈል የህግ ተገዥነቱን ማረጋገጥ እንዲችል በትኩረት እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል።
በህግ አግባብ አጥፊዎቹን ከማስቀጣት ባሻገር ታማኝ ግብር ከፋይ ነጋዴዎችና ድርጅቶች ዕውቅና ሰጥቶ በማበረታታት የእነሱን አርአያነት እንዲከተሉ አቅጣጫ መቀመጡን አስረድተዋል።
በየዓመቱ የሚሰበሰበው ግብር ዕድገት እያሳየ ቢመጣም ኢኮኖሚው የሚያመነጨውን አሟጦ በመሰብሰብ በኩል አሁን ያልተሻገርነው ተግዳሮት ነው ብለዋል።
የሚጠበቀውን ገቢ ያለመሰብሰብ ምክንያቱ የክልልና ፌዴራል ተቋማት ተቀናጅተው አለመስራት፣ የታክስ ማጭበርበርና ስወራ አቶ ዘመዴ ከጠቀሷቸው ችግሮች መካከል ይገኙበታል።
በቀጣይ ችግሮቹን በማቃለል የሀገሪቱ ዕድገት እንዲፋጠንና የህግ ተገዥነት እንዲረጋገጥ ባለድርሻ አካላት ከገቢ ሰብሳቢው ተቋም ጋር ተቀናጅተው ሊሰሩ እንደሚገባም አሳስበዋል።
“የዜጎችን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ፍላጎት ማሟላት የሚቻለው የንግዱ ማህበረሰብ ግብርና ታክስን በታማኝነት መክፈል ሲችል ነው” ያሉት ደግሞ በሚኒስቴሩ የባህርዳር ቅርንጫፍ ስራ አስኪያጅ አቶ ካሳሁን ደመመ ናቸው።
ግብርና ታክስን በታማኝነት በመክፈል ለሁለተኛው ዙር በተዘጋጀው የዕውቅና አሰጣጥ መድረክ “ለህግ ተገዥ ሆናችሁ ለሽልማት የበቃችሁ ግብር ከፋዮች ልትኮሩ ይገባል ” ብለዋል።
ሁሉም ግብር ከፋይ ግብርን አሳውቆ በወቅቱ የመክፈል ልምድ እንዲያድግና ህገ ወጥ ነጋዴዎች ወደ ህጋዊ የንግድ መረቡ እንዲገቡ ቅርንጫፉ በትኩረት እየሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
ከደብረ ማርቆስ ከተማ የሰንተራ ሆቴል ተወካይ አቶ ከተማው አበበ በሰጡት አስተያየት ሰርተን ባገኘነው ልክ የመንግስት ገቢን በትክክል በመክፈላችን የተሰጠን ዕውቅና በቀጣይ ይበልጥ ጠንክረን እንድንሰራ የሚያደርግ ነው ብለዋል።
“ታማኝ ግብር ከፋይ ተብለን መሸለማችን ለድርጅቱ በቀጣይ የተሻለ ተነሳሽነትና አቅም ይፈጥርልናል” ያሉት ደግሞ በባህርዳር ከተማ የሚገኘው የፖስተን ሎጂ ተወካይ ወይዘሮ ሰላማዊት መኮንን ናቸው።
በቀጣይም ትክክለኛ ገቢያቸው በወቅቱ አሳውቀን በመክፈል ለሀገር ልማት መፋጠን የድርሻቸውን እንደሚወጡ ተሸላሚዎቹ ገልጸዋል።
በመድረኩ ከክልሉ ከተለያዩ አካባቢዎች የተውጣጡ 31 ታማኝ ግብር ከፋይ ድርጅቶች የማበረታቻ ሽልማት ተበርክቶላቸዋል።