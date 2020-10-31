በአዲስ አበባ ከተማ ከሚካሄዱ የልማት ሥራዎች በመነሳት የአካባቢ ሀብቶችን ተጠቅሞ አገርን ማስዋብ ይቻላል – ምክትል ከንቲባ አዳነች

አዲስ አበባ፣ ጥቅምት 21/2013 ( ኢዜአ) ከንቲባዎች በከተማዋ ከሚካሄዱ የልማት ሥራዎች ልምድ በመቅሰም በየአካባቢው ያሉ የተፈጥሮ ሃብቶችን ተጠቅሞ አገርን ማስዋብ እንደሚቻል ልምድ መውሰድ እንዳለባቸው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ተናገሩ።
120 የሚደርሱ የተለያዩ ከተሞች ከንቲባዎች የመስቀል አደባባይ መልሶ ማልማትን፣ እንሥራ የሸክላ ማምረቻ ማዕከል እንዲሁም የእንጦጦ ፓርክን ጎብኝተዋል።
በጉብኝታቸውም የአገርን ገጽታ መገንባት የሚያስችል ሃብት በየአካባቢያቸው እንዳለ የሚያስገነዝብ ትምህርት መውሰዳቸውን ተናግረዋል።
ምክትል ከንቲባዋ ዛሬ በከተማዋ የሚካሄዱትን የልማት ሥራዎችን ለከንቲባዎቹ ባስጎበኙበት ወቅት እንደገለጹት፤ ከንቲባዎቹ ከፕሮጀክቶቹ ልምድ በመቅሰም በከተሞቻቸው ነባራዊ ሁኔታ በመመስረት ወደ ሥራ ለማስገባት ያለመ ጉብኝት መሆኑን አስረድተዋል።
”ከተሞች የግዴታ ትላልቅ ፕሮጀክቶችን ማሰብ የለባቸውም” ያሉት ምክትል ከንቲባዋ፤ ከንቲባዎች ያላቸውን ሃብትና ፀጋ ተጠቅመው ሥራ ለመፍጠርና ኢኮኖሚን ማሳደግ እንደሚችሉ አስገንዝበዋል።
ኢዜአ ያነጋገራቸው የጉብኝቱ ተሳታፊ ከንቲባዎች እንደገለጹት፤ ከጉብኝቱ ሰፊ ልምድ ቀስመዋል።
በተለይም እንሥራ የሸክላ ማምረቻ ማዕከል በትንንሽ አማራጮች ሰፊ የስራ ዕድል መፍጠር እንደሚቻል ያስተማራቸው መሆኑን ተናግረዋል።
አካባቢን በማልማት ለተለያዩ አገልግሎቶች ለማዋል የግድ የመንግስት በጀት ብቻ መጠበቅ እንደሌለበት አመልክተው፤ የባለሃብቱንና የመንግስትን ጥምረት ማጠናከር ወሳኝ እንደሆነ መረዳታቸውን ገልጸዋል።
በአካቢያቸው ያለውን ጸጋ ወደ ሃብት ለመቀየር ብዙ መስራት እንዳለባቸው የተናገሩት ከንቲባዎቹ፤ ከብድርና እርዳታ ጠባቂነት በመላቀቅ ያለውን ሃብት አስተባብሮ መስራት እንደሚገባ ተናግረዋል።
በአዲስ አበባ እየተካሄዱ ያሉ ፕሮጀክቶች ብዙ እንዳስተማሯቸውም ገልጸዋል።