ሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ ከመጪው ሰኞ ጀምሮ የመማር ማስተማር ስራ ለመጀመር ተዘጋጅቷል

ሀዋሳ፤ ጥቅምት 21/2013(ኢዜአ) ሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ ከጥቅምት 23/2013 ዓ.ም ጀምሮ ተማሪዎችን ተቀብሎ ለማስተማር የሚያስችለውን ዝግጅት ማጠናቀቁን አስታወቀ።
ዩኒቨርሲቲው ከ5 ሺህ በላይ ተመራቂ ተማሪዎችን ከመጪው ሰኞ አንስቶ መቀበል እንደሚጀምር ተገልጿል።
የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚዳንት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አየለ አዳቶ ለኢዜአ እንዳስታወቁት፤ ዩኒቨርሲቲው የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ባስቀመጠው መስፈርት መሰረት ኮሮናን በመከላከል የመማር ማስተማሩን ሂደት ለማስቀጠል የሚያስችል በቂ ዝግጅት አድርጓል።
የመመገቢያ፣ ማደሪያና መማሪያ ክፍሎች ወረርሽኙን መከላከል እንዲቻል ከዚህ በፊት ከሚያስተናግዱት የተማሪዎች ቁጥር አንጻር በግማሽ እንዲቀነሱ መደረጉን ጠቅሰዋል።
በዋና ዋና የተማሪ አገልግሎት መስጫ ሥፍራዎችን ጨምሮ በግቢ ውስጥ በተለያዩ ቦታዎች ከንክኪ ነፃ የሆኑ የእጅ መታጠቢያዎች ከበቂ የንጽህና መጠበቂያ ግብአት ጋር መሟላቱን ኃላፊው ተናግረዋል።
ቤተ መጻሕፍቶች የዲጂታል አሰራር ሥልት እንዲከተሉ ከማስቻል ባለፈም የ24 ሰዓት አገልግሎት እንዲሰጡ መመቻቸቱንም ገልጸዋል።
ዩኒቨርሲቲው ከሚያደርገው ዝግጅት በተጨማሪ ተማሪዎችና ሌሎች የግቢው ማህበረሰብ ራሳቸውን ከኮሮና እንዲከላከሉ ለማስቻል ሳኒታይዘርና ጭንብል ለማደል መዘጋጀታቸውን ነው አቶ አየለ የገለጹት።
የተማሪዎችን ጤንነት ሁኔታ የሚከታተልና ምርመራ የሚያካሂድ ልዩ የህክምና ቡድን እንዲሁም ለማቆያ የሚሆን ቦታ በዩኒቨርሲቲው ውስጥ መዘጋጀቱንም አስረድተዋል።
በተለይ ከተማሪ ምግብ ቤት ባለሙያዎች ጀምሮ እስከ ከፍተኛ የአስተዳደር አካላት በቂ ግንዛቤ ኖሯቸው አስፈላጊውን ጥንቃቄ በማድረግ ለተማሪዎች አገልግሎት እንዲሰጡ ሥልጠና መሰጠቱን አስረድተዋል።
በዩኒቨርሲቲው የዋናው ግቢ ተማሪዎች አገልግሎት ዳይሬክተር አቶ ተመስገን ከበደ በበኩላቸው በግቢው ውስጥ ሰባት መመገቢያ አዳራሾች እንዳሉ ተናግረዋል።
የተማሪዎችን ደህንነት ለመጠበቅ ከዚህ በፊት ከ1 ሺህ 500 በላይ ተማሪዎችን ያስተናግዱ የነበሩ አዳራሾች አሁን ላይ ቁጥሩ ወደ 500 ዝቅ እንዲል መደረጉን ገልጸዋል።
እንደ ዳይሬክተሩ ገለፃ በመመገቢያ አዳራሽ አካባቢ በሰልፍ ወቅት ርቀት እንዲጠበቅ በየሁለት ሜትሩ ምልክት ተደርጓል፤ ከምግብ ቤት ተቆጣጣሪዎች ጋር ንክኪ እንዳይኖር በዲጂታል አሰራር የሚተገበር የተማሪዎች መመገቢያ ካርድ እና መለያ መሳሪያ ተዘጋጅቷል።
ከዚህ በፊት እንደነበረው ተማሪዎች የተመገቡበት ትሪ ታጥቦ ወዲያው ለአገልግሎት አይውልም ያሉት አቶ ተመስገን፤ ወቅቱ የሚጠይቀውን ሁሉንም የንፅህና መጠበቂያ ሂደቶች አልፎ ከሶስት ቀናት በኋላ ዝግጁ እንደሚሆን አብራርተዋል።