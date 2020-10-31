የአማራና ኦሮሞ ምሁራን ውይይት የጋራ መግለጫ በማውጣት ተጠናቀቀ

አዳማ፤ ጥቅምት 21/2013(ኢዜአ)በአዳማ ከተማ ለሁለት ቀናት የተካሄደው የአማራና ኦሮሞ ምሁራን ውይይት የጋራ መግለጫ በማውጣት ተጠናቋል።
የምሁራኑ ቀጣይ ውይይት በባህር ዳር ከተማ የሚካሄድ መሆኑም ታውቋል።
ምሁራኑ የጋራ አቋም የያዙባቸውን ነጥቦች ይፋ ያደረጉ ሲሆን በተለይም አገራዊ የለውጥ ሂደቱን ተከትሎ የውይይት ባህል እንዲያድግና የዴሞክራሲ ስርአት ግንባታ እንዲዳብር በመስራት ላይ የጋራ አቋም ይዘዋል።
በየደረጃው የተሰናሰሉ ህዝባዊ የምክክር መድረኮችን ማጠናከር ካላቸው ፋይዳ አንፃር በሚመለከታቸው ወገኖችና በመንግስት በኩል ተገቢ የተግባር እርምጃዎች አንዲወሰዱም ጠይቀዋል።
በመድረኩ ለእስካሁኑ እንቅስቃሴ ስኬት በግንባርቀደምትነት ላስተባበሩና ለደገፉ ሁሉ በማመስገን ጥረቱ ተጠናክሮ እንዲቀጥልም ጠይቀዋል።
በቀጣይ ሊከናወን የታቀደው የባህር ዳር የምክክር መድረክም ከአሁኑ መድረክ የተገኙ መልካም ተሞክሮዎችን አበልጽጎ የታዩ እጥረቶችንም አሟልቶ እንድከናወን ድጋፋቸውን ለማድረግ ቃል ገብተዋል።
አገራዊ የዴሞክራሲ ስርአት ግንባታ እውን የሚሆነው ዜጎች ለዴሞክራሲ ስርአት ያላቸውን እይታም ሆነ አተገባበር መሰረት በማስያዝ እንደሆነም ነው ምሁራኑ ያነሱት።
ሆኖም የዴሞክራሲ ስርአት ግንባታን ከአንድ የተወሰነ አካል ብቻ ከመጠበቅ ልምድ በማላቀቅ የዜጎች ተሳትፎ እንዲጠናከር ማድረግ ያስፈልጋል ብለዋል።
ምሁራኑ ከዚህ የጋራ ግንዛቤ በመነሳት የዜጎች ሁለንተናዊ የለውጥ ሂደት ውስጥ ትርጉም ያለው ተሳትፎ በማድረግ በተጨባጭ የሚገኙ ውጤቶች ተቋዳሽ እንዲሆኑ ጥሪ አቅርበዋል።
የጥላቻና ግጭት ክስተቶች ኢትዮጵያን አስጊ ሁኔታ ላይ እንደጣላት በማንሳት፤ በነበራቸው ውይይት በህዝቦች መካከል ሳይሆን በተወሰኑ አካላት የሚመነጩ ችገሮች መሆናቸውን ተግንዝበዋል ።
በመድረኩ ላይ የተሳተፉ ባለድርሻ አካላትም ህዝቡ ህብረቱን ጠብቆ የሚጓዝበትን አጠቃላይ አስተምሯዊ ተግባቦት መፍጠር እንደሚገባ ምሁራኑ ተማምነዋል።