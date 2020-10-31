በዳውሮ ዞንና ኮንታ ልዩ ወረዳ የዓለም ቱሪዝም ቀን መስህቦችን በመጎብኘት ተከበረ

ሀዋሳ፣ ጥቅምት 21/2013 (ኢዜአ) የዘንድሮው ዓለም አቀፍ የቱሪዝም ቀን “ቱሪዝም ለገጠር ልማት” በሚል መሪ ሀሳብ በደቡብ ክልል ዳውሮ ዞንና ኮንታ ልዩ ወረዳ ተከበረ።
ላለፉት ሶስት ቀናት የተከበረው በዓሉ በዞኑና ልዩ ወረዳው የሚገኙትን የተለያዩ የቱሪስት መስህቦችን በመጎብኘት፣ የተለያዩ ባህላዊ ክንዋኔዎችንና የፓናል ውይይቶችን ባካተተ መልኩ ነው።
ከተጎበኙት የቱሪስት መዳረሻዎች መካከል ጨበራ ጩርጩራ ብሄራዊ ፓርክና የንጉስ ሀላላ የድንጋይ ካቦች መዳረሻ ይገኝበታል።
በበዓሉ ስነ ሥርዓት የቱሪዝም መገለጫዎች እና ሌሎችም ዝግጅቶች የቀረቡ ሲሆን የዳውሮ ባህል ማዕከልም ከፌዴራል፣ ክልሉና ዞኖች በተውጣጡ እንግዶች ተጎብኝቷል።
የደቡብ ክልል የባህል፣ቱሪዝምና ስፖርት ቢሮ ምክትል ኃላፊ ወይዘሮ ፍሬህይወት ዱባለ በወቅቱ እንደገለጹት የቀኑ መከበር በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ የተቀዛቀዘውን የቱሪስቶች እንቅስቃሴን ለማነቃቃት ይረዳል።
በዘርፉ ለመሠማራት የሚፈልጉ ባለሀብቶችን ለመሳብ እና ለወጣቶች የሥራ ዕድል አመቺ ሁኔታ እንደሚፈጥር ተናግረዋል፡፡
በክልሉ ካለፉት ሁለት ዓመታት ወዲህ የቱሪዝም ዘርፍን የሚያነቃቃ ተግባራት እየተካሄደ እንደሚገኝም ገልጸዋል።
የዳውሮ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ተክሌ በዛብህ በበኩላቸው ዞኑ የተፈጥሮና ሰው ሰራሽ ቅርስ ባለቤት ቢሆንም ባለፉት ዓመታት ትኩረት ተነፍጎት በመቆየቱ ከዘርፉ ጥቅም ማግኘት አልተቻለም ብለዋል።
ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አበይ አህመድ በታቀደው ገበታ ለሀገር ፕሮጀክት አካባቢው በመታቀፉ ልማቱን በመደገፍ የዞኑን ህዝብ ማነሳሳቱን ገልጸዋል።
የበዓሉ ዝግጅቱ በዞኑ መከበሩም የቱሪዝምን ምንነት ከማስገንዘብ ባሻገር አካባቢው በዘርፉ ያለውን እምቅ አቅም በማሳየት የሀገር ውስጥ ጎብኚዎችን ለማነቃቃት ከፍተኛ ፋይዳ እንደሚኖረው ተናግረዋል።
በጠቅላይ ሚኒስትሩ ይፋ ከተደረጉት ሶስት ገበታ ለሃገር ፕሮጀክቶች አንዱ በሆነው የኮይሻ መገኛ በሆነው አካባቢ የዘንድሮው የቱሪዝም ቀን መከበሩ ልዩ ያደርገዋል ያሉት ደግሞ የኮንታ ልዩ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ፋንታሁን ብላቴ ናቸው።
ልዩ ወረዳው የተለያዩ የሚዳሰሱና የማይዳሰሱ ቅርሶች ባለቤት መሆኑን ገልጸው፤ በተለይ በጥንታዊው የኮንታ መናገሻ አጋሬ ላይ የሚገኘው 130 ዓመት ያስቆጠረው የአጋሬ ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን፣ በውስጡ ያሉ ጥንታዊ የብራና መፀሐፍትና ንዋያተ ቅዱሳት መገኛ ስፍራን ጠቅሰዋል።
ከተፈጥሮ ሀብተ አንፃር የጨበራ ጩርጩራ ብሔራዊ ፓርክ ውሰጥ የአፍሪካ ዝሆኖች፣ጎሾች፣ጉማሬዎች፣አንበሳ እንዲሁም ብርቅዬ የአዕዋፍና የዓሣ ዝርያዎች፣ ፍል ውሃዎች፣ፏፏቴዎች፣ዋሻዎችና ሌሎችም የተፈጥሮ ሀብቶች እንደሚገኙ አብራርተዋል።
በተለይ ለገበታ ለሀገር የኮንታ ህዝብ እስካሁን 15 ሚሊዮን ብር ለመለገስ ቃል መግባቱን አቶ ፋንታሁን አመልክተዋል።
የዘንድሮው ዓለም አቀፍ የቱሪዝም ቀን በዓለም ለ41ኛ ጊዜ፣ በኢትዮጵያ ለ33ኛ ጊዜ፣ በደቡብ ክልል ደግሞ ለ26ኛ ጊዜ መከበሩ ታውቋል።