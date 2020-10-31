አምቦ ዩኒቨርሲቲ የመማር ማስተማር ስራውን ለማስቀጠል ተዘጋጅቷል

አምቦ፣ ጥቅምት 21/2013(ኢዜአ) አምቦ ዩኒቨርሲቲ የኮሮና ቫይረስን በመከላከል የተቋረጠውን የመማር ማስተማር ስራ ለማስቀጠል መዘጋጀቱን የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚደንት ዶክተር ታደሰ ቀነአ አስታወቁ።
በዩኒቨርሲቲው ቦርድ ሰብሳቢ አቶ ዳባ ደበሌ የተመራ የሱፐርቪዥን ልኡካን በተቋሙ ሶስቱም ካምፓሶች ስለተደረገው ዝግጅት ምልከታ አድርጓል።
በዚህ ወቅት የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚዳንት ዶክተር ታደሰ ቀነአ እንደገለጹት ዩኒቨርሲቲው ቫይረሱን በመከላከል የተቋረጠውን የመማር ማስተማር ስራ ለመጀመር ዝግጅቱን አጠናቋል፡፡
ዩኒቨርሲቲው ተማሪዎቹን ጥቅምት 23 እና 24 ቀን 2013 ዓ.ም እንደሚቀበል አስታውቀዋል።
“ዩኒቨርሲቲው በመጀመሪያ ዙር 4 ሺህ 500 ተመራቂ ተማሪዎችን በመቀበል በሁለት ወር ጊዜ ውስጥ ትምህርታቸውን እንዲያጠናቅቁ ይደረጋል” ብለዋል።
የምዝገባ፣ የመመገቢያ ስፍራዎችና ቤተ- መጻህፍት አገልግሎቶች ንክኪ እንዳይኖር የሚያደርግ ዘመናዊ የተማሪዎች መረጃ አያያዝ ሥርዓት መዘርጋቱን ጠቅሰዋል፡፡
በቫይረሱ የተያዘ ተማሪ ካጋጠመ ለማቆያነትና ለህክምና መስጫ የሚያገለግል ማዕከል መሰናዳቱን ዶክተር ታደሰ ተናግረዋል፡፡
ዩኒቨርሲቲው በሶስቱም ካምፓሶቹ በሽታውን ለመከላከል የሳኒታይዘር፣ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል ማሟላቱንም አስረድተዋል።
የተማሪዎች ማደሪያ ውስጥ በአንድ ክፍል የሚገኙት ከሶስት አልጋ እንደማይበልጥና በአንድ የመማሪያ ክፍል 30 ተማሪዎች ብቻ እንዲስተናገዱ ተመቻችቷል ብለዋል።
የዩኒቨርሲቲው ቦርድ ሰብሳቢ አቶ ዳባ ደበሌ በበኩላቸው ተቋሙ ኮሮናን በመከላከል የትምህርት ሥራውን ማስቀጠል የሚያስችል ቁመና ላይ እንዳለ መመልከታቸውን ተናግረዋል።
በዩኒቨርሲቲው ቤተ መጻህፍት፣ የተማሪዎች መመገቢያ አዳራሾች፣ የመማሪያና ማደሪያ ክፍሎች፣ የቤተ ሙከራ ክፍሎች ርቀትን በጠበቀ መልኩ ተማሪዎችን ለማስተናገድ የሚያስችል በቂ ዝግጅት መደረጉን አስታውቀዋል ።
የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴርና የጤና ሚንስቴር ባወጡት ሀገር አቀፍ የተማሪዎች የቅበላ መርሃ ግብር መሰረት ተቋሙ የመጀመሪያውን ዙር የዘንድሮ ተመራቂ ተማሪዎችን እንደሚቀበል ይጠበቃል።
በአምቦ ዩኒቨርሲቲ በመደበኛና ኤክስቴንሽን መርሀ ግብር የሚያስተምራቸው 30 ሺህ ተማሪዎች መኖራቸው ተመልክቷል።