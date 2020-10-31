መንግሥታት የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለመከላከል ለሕሙማን የሕክምና አገልግሎት ተደራሽ ማድረግ አለባቸው – ድርጅቱ

አዲስ አበባ፣ ጥቅምት 21/2013 ( ኢዜአ) መንግሥታት የኮቪድ-19 ወረርሽኝን የረጅም ጊዜ ጉዳት ተረድተው ለሕሙማን አስፈላጊውን የሕክምና አገልግሎት ተደራሽ እንዲያደርጉ የዓለም የጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም አሳሰቡ።
የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በታህሳስ ወር 2012 በቻይና ሁቤይ ግዛት ውሃን ከተማ ከተከሰተ ጊዜ አንስቶ በዓለማችን ላይ በፍጥነት ተዛምቷል።
ዋና ዳይሬክተሩ ባለፉት ጥቂት ወራት በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ከተያዙ ሰዎች ከመካከለኛ እስከ ረጅም ጊዜ ጉዳት እየደረሰባቸው ያለውን የጤና ችግር ከአንደበታቸው መስማታቸውን ይናገራሉ።
በወረርሽኙ የተያዙ ሰዎች ሁኔታ ከጊዜ ወደ ጊዜ ተቀያያሪ መሆን ከታሪኮቹ ”በጣም አሳሳቢ”ሆኖ እንዳገኙት ገልጸዋል።
ይህም የቫይረሱ ምልክቶች አንዱ በአንዱ ላይ እንዲደራረብ በማድረግ በሰውነት ውስጥ ያለ የትኛውንም ሥርዓት ሊጎዳ እንደሚችል ዋና ዳይሬክተሩ አመልክተዋል።
ያነጋገሯቸው የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ታማሚዎች ከፍተኛ የድካም ስሜት፣ የትንፋሽ ማጠር፣ለአጭር ጊዜ የማስታወስ አቅም ማጣትና ሌሎች የአዕምሮ ጤና ችግሮች፣የደረት ሕመምና ከልክ ያለፈ የልብ ምት እንደገጠማቸው ዶክተር ቴድሮስ አስረድተዋል።
ታማሚዎቹ ከዚህ በፊት በሕይወታቸው እንደዚህ ዓይነት ነገር ገጥሟቸው እንደማያውቅና እያሳለፉት ያለው ነገር በህልውናቸው ላይ ስጋት እንዳሳደረባቸው ተረድቻለሁም ይላሉ ።
“የእናንተ ታሪኮች የኮቪድ-19 ወረርሽኝ የረጅም ጊዜ የጤና እክል እየፈጠረባቸው ላሉ ሰዎች ሙሉ ለሙሉ ከበሽታው እንዲያገግሙ የረጅም ጊዜ የጤና እንክብካቤ ማድረግ አስፈላጊ መሆኑን ያሳያል” ብለዋል ዋና ዳይሬክተሩ።
በተጨማሪም የሕሙማኑ ታሪክ በርካታ ሰዎች በበሽታው እንዲያዙ በማድረግ በሽታን የመከላከል አቅም የማዳበር ወይንም የመፍጠር ስትራቴጂ(ኸርድ ኢሚዩኒቲ) ሞራላዊ ተቀባይነት የሌለውና እንደማይቻል አጉልቶ እንደሚያሳይ ተናግረዋል።
መንግሥታት የኮቪድ-19 ወረርሽኝ የሚያስከትለውን የረጅም ጊዜ ጉዳት ተረድተው ለሁሉም ታማሚዎች አስፈላጊውን የህክምና አገልግሎት ተደራሽ ማድረግ እንደሚገባቸው ዋና ዳይሬክተሩ አሳስበዋል።
ይህ ዘገባ እስከ ተጠናቀረበት ጊዜ በዓለም በኮቪድ-19 ወረርሽኝ የተያዙ ሰዎች ቁጥር ከ45 ነጥብ 6 ሚሊዮን በላይ ሰዎች መድረሱንና ከ1 ነጥብ 1 ሚሊዮን ሰዎች በላይ ሕይወታቸው ማለፉን የጆን ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ መረጃ ያመለክታል።
ከአሜሪካው የከፍተኛ ትምህርት ተቋም የመረጃ ቋት ከ29 ነጥብ 6 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ ሰዎች ደግሞ ከወረርሽኙ ማገገማቸውንም ገልጿል።