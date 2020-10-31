ተመራቂ ተማሪዎችን ለመቀበል ዝግጅት ማጠናቀቁን የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ አስታወቀ

ባህርዳር፣ ጥቅምት 21/2013 (ኢዜአ) ባህርዳር ዩኒቨርሲቲ የኮሮና ቫይረስን በመከላከል ተመራቂ ተማሪዎችን ተቀብሎ ለማስተማር የሚያስችል የቅድመ ዝግጅት ስራዎች ማጠናቀቁን አስታወቀ።
ተማሪዎችን ከጥቅምት 27 እስከ 28/2013 ዓ.ም ተመራቂ ተማሪዎችን ተቀብሎ ለማስተማር ጥሪ መደረጉም ተመልክቷል።
በዩኒቨርሲቲው የኢንፎርሜሽንና ስትራቴጂክ ኮሙዩኒኬሽን ምክትል ፕሬዝዳንት ዶክተር ዘውዱ እምሩ ለኢዜአ እንደገለጹት ተቋሙ በመጀመሪያው ዙር ሦስት ሺህ የሚጠጉ ተመራቂ ተማሪዎችን ለመቀበል ተሰናድቷል።
በቅድመ ዝግጅቱም የመመገቢያ አዳራሽ፣ መማሪያና ማደሪያ ክፍሎች፣ ቤተ-መጽሃፍትና ሌሎች ለንክኪ ይዳርጋሉ ተብለው የተለዩ አካባቢዎችን የሳኒታይዘር ርጭትና ሌሎች መከላከያ መንገዶች ተተግብረዋል ብለዋል።
ከዚህ ቀደም በአንድ ክፍል ውስጥ እስከ 50 ተማሪዎች ይማሩ እንደነበር አስታውሰው፤ አሁን ላይ የኮሮናን ቫይረስን ለመከላከል ሲባል በግማሽ በመቀነስ ትምህርት እንደሚሰጥ አስረድተዋል።
በመጀመሪያው ዙር ወደ ዩኒቨርሲቲው የሚገቡት ተመራቂ ተማሪዎች ብቻ በመሆናቸው የመማሪያና የመኖሪያ የክፍል የቦታ ጥበት እንደማይገጥም ገልጸዋል።
ከዚህ ቀደም በአንድ የመኖሪያ ክፍል ከስድስት እስከ ስምንት ተማሪዎች ይኖሩ የነበረው አሁን ላይ ግን ሁለት ተማሪዎችን ብቻ በመመደብ ይስተናገዳሉ ነው ያሉት።
እንደ ዶክተር ዘውዱ ገለጻ የምግብ ቤት ሰራተኛ፣ የጤና ባለሙያዎች ጥበቃና ሌሎችም ከተማሪዎች ጋር ንክኪ ያላቸው የአገልግሎት ሰጪ ሰራተኞች ቫይረሱን በመከላከል አገልግሎት መስጠት በሚቻልበት ሁኔታ ያተኮረ ስልጠና ተሰጥቷል።
ከእጅ ንክኪ ነጻ የሆኑ የንጽህና መጠበቂያ መገልገያዎችን በማዘጋጀት፣ በመመገቢያ አዳራሾችና ቤተ-መጽሃፍት ሁለት ተማሪዎች በአንድ ጠረጴዛ እንዲቀመጡ የርቀት መጠበቂያ መስመር መሰመሩንም ተናግረዋል።
ዩኒቨርሲቲው የግንዛቤ ማስጨበጫ የበራሪ ወረቀቶችን ከማዘጋጀት ባለፈ ለእያንዳንዱ ተማሪ በነፍስ ወከፍ የሚደርስ የግንዛቤ ማስጨበጫ ወረቀቶችን በማዘጋጀት ሲገቡ እንደሚታደልም ጠቁመዋል።
ዩኒቨርሲቲው አስፈላጊውን ሁሉ ነገር ለተማሪዎች ያደርጋል ያሉት ዶክተር ዘውዱ ዋናው ነገር ተማሪዎች እራሳቸውን ከቫይረሱ ለመከላከል ሃላፊነታቸውን በአግባቡ መወጣት እንደሚጠበቅባቸው አስታውቀዋል።
በተጨማሪም ዩኒቨርሲቲው እራሱ የሚያመርታቸውን የፊት መሸፈኛ ጭንብልና የእጅ ንጽህና መጠበቂያ ሳኒታይዘር ተማሪዎች ሲመጡ ተደራሽ ለማድረግ እየተመቻቸ መሆኑን ገልጸዋል።
የተመራቂ ተማሪዎች ትምህርት በሁለት ወራት ውስጥ እንደሚጠናቀቅ የገለጹት ዶክተር ዘውዱ ሌሎች ተማሪዎችን የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር በሚያስቀምጠው አቅጣጫ መሰረት ተፈጻሚ እንደሚሆን አስረድተዋል።
ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ በ340 የትምህርት ፕሮግራሞች የሚያስተምራቸው ከአርባ ሺህ በላይ ተማሪዎች እንዳሉት ከዩኒቨርሲቲው የተገኘው መረጃ ያስረዳል።