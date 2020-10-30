በጎባ ሪፈራል ሆስፒታል ከአንድ ቢሊዮን 400 ሚሊዮን ብር በላይ በጀት የማስፋፊያ ግንባታ እየተካሄደ ነው

ጎባ ጥቅምት 20/2013 (ኢዜአ) በመዳ ወላቡ ዩኒቨርሲቲ የጎባ ሪፈራል ሆስፒታል ከአንድ ቢሊዮን 400 ሚሊዮን ብር በላይ በጀት የማስፋፊያ ግንባታ እየተካሄደ መሆኑ ተገለጸ።
የማስፋፊያ ግንባታው ለአካባቢው ማህበረሰብ እየሰጠ የሚገኘውን የጤና አገልግሎት ይበልጥ ተደራሽ ለማድረግ እንደሚያግዝ ተመልክቷል።
ግንባታውን በአማካሪነት እየመራ የሚገኘው የኤም. ቲ. ቲ. አርክቴክት ድርጅት ተወካይ ኢንጂነር ዳዊት ዬሄይስ እንዳሉት የሆስፒታሉ ማስፋፊያ ስራው ባለስምንት ፎቅ ህንጻ ውስጥ ለህሙማን የአልጋ አገልግሎት የሚውል 470 ክፍሎችን ያካተተ ነው፡፡
ህንጻው ለተለያዩ ዘመናዊ የህክምና አገልግሎት የሚውሉ “ኤም አር አይ፣ ሲቲ እስካን፣ ማሞ ግራፊ፣ የራጅ ” አገልግሎት የሚውሉ ተጨማሪ ክፍሎች እንደሚኖሩትም ተናግረዋል፡፡
የህንጻው የፊዝካል የግንባታ ሂደት ከ71 በመቶ በላይ የተጠናቀቀ ሲሆን የፋይናንሺያል አፈጻጸሙ ደግሞ 55 በመቶ ላይ የሚገኝ ነው ብለዋል።
የጎባ ሪፈራል ሆስፒታል ዋና ኃላፊ ዶክተር ጄይላን ቃሲም በበኩላቸው ሆስፒታሉ የተሻለ ህክምና ፍለጋ ከባሌና አጎራባች ሱማሌ ክልል ለሚመጡ ህሙማን የህክምና አገልግሎት በመስጠት ላይ እንደሚገኝ ገልጸዋል።
ከመማር ማስተማሩ በተጓዳኝ የምርምርና ማህበረሰብ አቀፍ አገልግሎት ለአካባቢው ማህበረሰብ እየሰጡ መሆናቸውን የተናገሩት ደግሞ የመዳ ወላቡ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር አህመድ ከሊል ናቸው።
ዩኒቨርሲቲው በተለይ በጎባ ሪፈራል ሆስፒታል በኩል ለአካባቢው ማህበረሰብ የሚሰጠውን የጤና አገልግሎት ይበልጥ ተደራሽ ለማድረግ ለግንባታ ስራዎች ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ይገኛል ብለዋል፡፡
በሆስፒታሉ ግቢ ውስጥ ከአንድ ቢሊዮን 400ሚሊዮን ብር በላይ በጀት እየተገነበ የሚገኘው ባለ ስምንት ፎቅ ህንጻ የግንባታ ሂደት በተየዘለት ጊዜ እንዲጠናቀቅ ክትትልና ድጋፍ እየተደረገ መሆኑን አስረድተዋል፡፡
የህንጻው ግንባታ ተጠናቆ ለአገልግሎት ሲበቃ በአሁኑ ወቅት በሆስፒታሉ ውስጥ የሚታየውን መጨናነቅ እንደሚቀንስ ዶክተር አህመድ ገልጸዋል፡፡
የሆስፒታሉ የማስፋፊያ ግንባታ ለአካባቢው ማህበረሰብ ቀልጣፋና ፍትሃዊ የሆነ የህክምና አገልግሎት ተደራሽ ለማድረግ በማገዝ ለዩኒቨርሲቲው የህክምና ተማሪዎች መማሪያ ሆኖ እንደሚያገለገልም ተገልጿል።
በ1999ዓ.ም ስራ የጀመረው መዳ ወላቡ ዩኒቨርሲቲ በአሁኑ ወቅት ከ26 ሺህ የሚበልጡ ተማሪዎችን በተለያዩ መርሃ ግብሮች ተቀብሎ የማስተማር አቅም ላይ መድረሱን ከዩኒቨርሲቲው የተገኘ መረጃ ያመለክታል፡፡