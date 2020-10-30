በገዳ ስርአት ላይ ያተኮረ ዓለም አቀፍ ኮንፈረንስ በቡሌ ሆራ ዩኒቨርሲቲ ተጀመረ

ዲላ ጥቅምት 20/2012( ኢዜአ)- “የገዳ ስርዓት በሰላምና በሀገር ግንባታ በአፍሪካ ህዳሴ ውስጥ ያለው ሚና” በሚል ርዕስ የተዘጋጀ አለም አቀፍ ኮንፍራንስ በቡሌ ሆራ ዩኒቨርሲቲ እየተካሄደ ነው።
ዛሬ በተጀመረው በኮንፍረንስ፣ አባገዳዎች የሀገር ሽማግሌዎች፣ የሀገር ውስጥና የውጭ ከፍተኛ የትምህርትና የምርምር ተቋማት ምሁራንና የመንግስት ባለስልጣናትን ጨምሮ ከ350 በላይ ሰዎች እየተሳተፉ ነው።
የቡሌ ሆራ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ጫላ ዋታ ባደረጉት የመክፈቻ ንግግር ዩኒቨርሲቲው የገዳ ስርዓት ኢኒስቲቲዩት በመክፈት እስከ ሁለተኛ ዲግሪ ደረጃ ባለሙያዎችን እያሰለጠነ ነው።
በገዳ ስርዓት ዙሪያ ጥናትና ምርምር እያደረጉ ያሉ ምሁራን የእውቀትና የልምድ ልውውጥ የሚያደርጉበትን መደረክ ለማመቻቸት ኮንፍረንሱ መዘጋጀቱን ተናግረዋል ።
የገዳ ስርዓት በትምህርት እንዲካተት የሚደረገውን ጥረት ለማገዝ ኮንፈረንሱ አስተዋጻ እንዳለው ጠቅሰዋል ።
የገዳ ስርዓት ህብረተሰቡ በማህበራዊና በመንፈሳዊ መስተጋብር ሰላማዊ ግንኝነት እንዲያደርግ የሚያስችል ሀገር በቀል እውቀት መሆኑን የገለጹት ደግሞ በስርአቱ ላይ በተለይም በቦረና ባህል በርካታ ጥናትና ምርምር ያደረጉት በኢጣልያን ፓሌርሞ ዩኒቨርሲቲ መምህር ፕሮፌሰር ማርኮ ባሲ ናቸው።
በገዳ ስርአት እያንዳንዱ ግለሰብ ቀጥተኛ ተሳትፎ ያለው በመሆኑ በውሳኔ ሰጭነት ሚና ከዘመናዊ ዴሞክራሲ በተሻለ የህዝብ ተሳትፎን ያረጋገጠ ነው” ብለዋል።
የገዳ ስርዓትን ጨምሮ ሀገር በቀል እውቀቶችን በማዳበር ለሀገራዊ ችግሮች ሀገራዊ መፍትሔ ለማበጅት ሊሰራ እንደሚገባ ጠቁመዋል።
ለሁለት ቀን በሚቆየው ኮንፈረንስ በዘርፉ የተሰሩ 16 ምርምሮች ቀርበው ውይይት እንደሚደረግ ከመርሀ ግብሩ ለማወቅ ተችሏል።