የፌዴሬሽን ምክር ቤት ሕገ መንግስታዊ ኃላፊነቱን የሚወጣበትን አቅም ለመፍጠር ጥናት እየተደረገ ነው

አዲስ አበባ ጥቅምት 20/2013 (ኢዜአ) የፌዴሬሽን ምክር ቤት በሕገ መንግስቱ የተሰጠውን ኃላፊነት በተሻለ መልኩ ለመወጣት የሚያስችለውን አቅም ለመፍጠር አጠቃላይ ሪፎርም ለማድረግ በሒደት ላይ መሆኑን ገለጸ።
የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጥናቱን ምክር ቤቱ በሚፈልገው መልኩ በሚያካሄድበት ዙሪያ ዛሬ ውይይት ተደርጓል።
የምክር ቤቱ አፈ ጉባዔ አቶ አደም ፋራህ በዚሁ ጊዜ እንደተናገሩት ምክር ቤቱ በሕገ መንግስቱ የተሰጠውን ኃላፊነት በተሻለ መልኩ ለመፈጸም ሪፎርም ይደረጋል።
እንደ አቶ አደም ገለጻ፤በምክር ቤቱ የሚካሄደው ሪፎርም አራት መሰረታዊ የትኩረት አቅጣጫዎች ይኖሩታል።
እነዚህም ሕብረ ብሔራዊነትንና ዘላቂ ሰላም ማስፈን፣ ውጤታማ የፊስካል በጀት ሽግግርና ፍትሓዊ የኃብት ክፍፍል ማረጋገጥ ይገኝበታል።
በተጨማሪም የሕገ መንግስት የበላይነትንና ሕገ መንግስታዊነትን ማረጋገጥና የምክር ቤቱ የማስፈጸም አቅም ግንባታ በሪፎርሙ መልክ ይይዛል ብለዋል።
በዩኒቨርሲቲው የሚካሄደው ጥናትም በነዚህ አቅጣጫዎች ላይ አተኩሮ ምክር ቤቱን ያጠነክረዋል ተብሎ ይጠበቃልም ነው ያሉት።
በውይይቱ ላይ ዶክተር ጌትነት ዓለሙና ዶክተር ኃይሉ ኤልያስ የጥናት መነሻ ሪፖርት (inception report) አቅርበዋል።
ከጥናቶቹ አንዱ ‘ልዩ ዓላማ ያላቸው የበጀት ድጎማ ጥራትና ስርጭት ዳሰሳ’ ላይ ያተኩራል።
ዶክተር ጌትነት እንደሚሉት ጥናቱ የበጀት ድጎማ ስልት ክልሎችን ፍትሓዊ በሆነ መልኩ ለመጥቀም በቀጣይ በምን መልኩ እንደሚከናወን አጠቃላይ አቅጣጫን የሚያመለክት ይሆናል።
ሌላው የሚካሄደው የሪፎርም አጋዥ ጥናት ‘በክልሎች መካከል የሚደረገውን የመሰረተ ልማት ዝርጋታን’ ይዳስሳል።
ዶክተር ኃይሉ መሰረተ ልማት ለኢኮኖሚ ዘርፍ ውጤታማነት አቻ የማይገኝለት ዘርፍ መሆኑን ባቀረቡት መነሻ ጥናት አስረድተዋል።
በመሆኑም የሚካሄደው ጥናት በክልሎች መካከል የሚደረገው የመሰረተ ልማት ዝርጋት ፍትሃዊነት ባረጋገጠ መልኩ እንዲሆን አቅጣጫ ያስቀምጣል ነው ያሉት።
በተጨማሪም ሕብረ ብሔራዊነትና ዘላቂ ሰላም ላይ አተኩሮ ስለሚካሄደው ጥናትና የተቋሙን የማስፈጸም አቅም አስመልክቶ ስለሚካሄደው ጥናት መነሻ ሪፖርት ቀርቧል።
በውይይቱ ወቅት ከተሳታፊዎች ለአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አጥኚ ቡድን በግብዓትነት የሚያገለግሉ አስተያየቶች የተሰጡ ሲሆን፣ የግልጽነት ጥያቄዎችም ቀርበዋል።
የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚዳንት ፕሮፌሰር ጣሰው ወልደሃና በበኩላቸው ጥናቱ ምክር ቤቱ በሚፈልገው መልኩ ይካሄዳል ብለዋል።
የጥናቶቹ መነሻውና መድረሻ ሕገ መንግስቱ ለምክር ቤቱ በሰጠው ስልጣን መሰረት ያደረገ እንደሚሆንም ገልጸዋል።
አጠቃላይ ጥናቱን በሁለት ወራት ውስጥ አጠናቆ ለማስረከብ እንደሚሰራም ዩኒቨርሲቲው ገልጿል።