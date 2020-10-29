ሚኒስቴሩ የአፋር ክልልን የተፈጥሮ ሃብት በአግባቡ ለማልማትና ኢንቨስትመንትን ለመሳብ በጋራ እንደሚሰራ አስታወቀ

ሠመራ፣ ጥቅምት 19/2013 (ኢዜአ) በአፋር ያለውን የተፈጥሮ ሃብት በአግባቡ ለማልማትና ኢንቨስመንትን ለመሳብ ከክልሉ ጋር በመቀናጀት በጋራ እንደሚሰራ የንግድና ኢንደስትሪ ሚኒስቴር አስታወቁ
የሚኒስቴሩና የክልሉ ከፍተኛ የስራ ሀላፊዎች በጋራ ሊሰሩባቸው በሚችሉበት ዙሪያ በሠመራ ከተማ መክረዋል።
የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትሩ አቶ መላኩ አለበን በምክክር መድረኩ እንደተናገሩት የክልሉን ህብረተሰብ ዘላቂነት ባለው መልኩ ኑሮውን ለማሻሻልና ሁለንተናዊ ተጠቃሚነቱን ለማረጋገጥ ኢንቨስትመንትን መሳብ ላይ ትኩረት ተሰጥቶ መስራት ይገባል።
አፋር ያለውን የእንስሳት ሀብት ጨምሮ በሌሎችም የግብርና ልማትና ማዕድን ዘርፎች በትኩረት ከተሠራ ለጅቡቲና አሰብ ወደብ ካለው ቅርበት ጋር ተደምሮ ከክልሉ አልፎ ለሃገር እድገትም ከፍተኛ የመልማት እድል የሚፈጥር ነው ብለዋል።
በተለይም የማዕድንና እንሰሳት ሃብት ክምችት ያለው በመሆኑ ዘርፉን ከህገ-ወጥ ንግድ ተጋላጭነት እየተከላከሉ ለህጋዊ ነጋዴዎች ተገቢውን ድጋፋ መስጠት ላይ ማተኮር እንደሚገባም ጠቁመዋል።
በክልሉ ለኢንቨስትመንት ምቹና ቀልጣፋ የአሰራር ስርዓትን ለመዘርጋት የሚረዱ የአቅም ግንባታና ተሞክሮ ልውውጥ መድረክን ሚኒስቴሩ ያመቻቻል ብለዋል።
በተጨማሪም መንግስት በልማት ባንክ በኩል በማዕድንም ሆነ በተለያዩ አምራች ዘርፎች ለሚሠማሩ ባለሃብቶች የሚያስፈልጋቸውን ማሽነሪዎች በአጭር ጊዜ በብድር ለማቅረብ የሚያስችል የሊዝ ፋይናንሲንግ ብድር አገልግሎት ለሁሉም ክልሎች ለማቅረብ መዘጋጀቱንም አመልከተዋል።
ሚንስትሩ እንዳሉት አሰራሩ ከዚህ በፊት በዘርፉ የተሠማሩ ባለሃብቶች ማሽነሪዎችን ከውጭ ለማስገባት ያጋጥማቸው የነበሩ የውጭ ምንዛሪ ችግር የሚፈታ በመሆኑ ለባለሃብቶች አዋጭነቱ ከፍተኛ ነው።
ይህ መልካም አጋጣሚ በአግባቡ ከመጠቀም አኳያ በክልሉ በስፋት የሚስተዋለው ብድርን ወቅቱን ጠብቆ በአግባቡ የመመለስ ክፍተት እንቅፍት እንዳይሆን አመራሩ በቁርጠኝነት እንዲሰራም ጠቁመዋል።
ሚኒስቴሩ በአፋር ያለውን የተፈጥሮ ሃብት በአግባቡ ለማልማትና ኢንቨስመንትን ለመሳብ ከክልሉ ጋር በጋራ እንደሚሰራ አስታውቀዋል።
የአፋር ክልል ርዕሰ-መስተዳድር አቶ አወል አርባ በበኩላቸው ኢንቨስትመንት ለአጠቃላይ ኢኮኖሚ እድገት ካለው ከፍተኛ አስተዋጽኦ በተጨማሪ እያደገ ለመጣው የወጣቶች ስራ እድል ፈጠራ፣ ቴክኖሎጂና እውቀት ሽግግር ወሳኝ መሆኑን ገልጸዋል።
የግሉ ዘርፍ ለአጠቃላይ ሃገራዊ እድገቱ የማይተካ ሚና የሚጫወት በመሆኑ ያለ ኢንቨስትመንት እድገት አይታሰብም ያሉት ርዕሰ መስተዳደሩ በክልሉ ለዘርፉ መነቃቃት ምቹ ሁኔታዎችን በመፍጠርና አስፈላጊውን የድጋፍ ማዕቀፎችን በማዘጋጀት የክልሉ መንግስት በትኩረት እየሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
ይህንን ይበልጥ ለማጎልበት ከሚኒስቴሩም ሆነ ሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር የክልሉ መንግስት ተቀናጅቶ እንደሚሰራ አስታውቀዋል።